Sanidad busca médicos en toda España para cubrir bajas en Urgencias de La Fe El hospital reconoce demoras en la asistencia y asegura que rastrea en varias bolsas de trabajo e incluso en otras autonomías LAURA GARCÉS VALENCIA. Viernes, 11 agosto 2017, 00:55

La unidad de Urgencias del Hospital La Fe necesita médicos. El servicio no ha observado un incremento de la afluencia de pacientes, sin embargo los enfermos que en los últimos días han acudido a este servicio se han visto afectado por esperas más prolongadas de lo habitual, tal como se desprende de la información facilitada por el propio centro sanitario.

La situación se ha desencadenado como consecuencia de «bajas por enfermedad» de facultativos de Urgencias, circunstancia a la que se une el hecho de que no hay paro médico. «Por parte del hospital se ha intentado contratar sustitutos pero lamentablemente no hay disponibilidad en el mercado laboral de médicos para trabajar en los servicios de Urgencias», aclararon desde La Fe. La bolsa de trabajo del propio departamento está agotada y ha sido necesario recurrir a otras alternativas para encontrar profesionales. Rastrear en bolsas de trabajo de otros departamentos de salud e incluso en otras comunidades autónomas son algunas de las opciones a las que ha recurrido La Fe.

Retrasos en la atención

Mientras llega la solución, hay pacientes que han sufrido las consecuencias de esa escasez de profesionales al tener que permanecer en la sala de espera más horas de las previstas.

La dirección del hospital ha reconocido está realidad al afirmar que el tiempo de respuesta en la atención «se ha demorado más de lo común» pese a que la presión asistencial -la entrada de pacientes- se encuentra en los índices «habituales de estas fechas».

A principios del mes pasado representantes de los trabajadores del centro sanitario advirtieron del riesgo de que el servicio se saturara como consecuencia de que las sustituciones para vacaciones no fueran suficientes. En ese momento representantes de CC.OO destacaron que se les comunicó que no había médicos para contratar. Esta circunstancia les llevó a mostrar su temor porque no se cubrieran todas las plazas y que ello derivara en «retrasos» en la actividad asistencial con especial incidencia en Urgencias.

También el CSIF constató la dificultad para encontrar facultativos, entre ellos especialistas en Urgencias, algo que a su juicio podía «llevar a saturar las Urgencias hospitalarias». Desde esta formación lamentaron que «hay categorías profesionales que son de difícil sustitución, pero hay otras que no y tampoco se sustituyen».

También el sindicato médico CESM se refirió a la escasez de sustituciones. Consideró que uno «de los problemas más graves que se afrontan este verano es que no se sustituye al personal, incluso se ven situaciones en las que se hace cambiar de turno a los profesionales para puestos que no se cubren». Los representantes de este sindicato hicieron hincapié en que «cada uno de los tres meses se va de vacaciones un tercio de los profesionales, pero no se llega a cubrir el 33% de los puestos».

Desde la dirección de La Fe aseguraron ayer que «hay presupuesto para las sustituciones» e insistieron en que los puestos que han quedado sin cubrir, aquellos para los que no se ha encontrado suplente, responden a bajas por enfermedad.