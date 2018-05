Salvem Tabacalera pide al TSJ que no se legalicen los derribos de las naves Primeros derribos en las naves de la Tabacalera, en noviembre de 2007. / j. monzó El Ayuntamiento envía al tribunal el acuerdo del cambio de planeamiento y confía en que sea aceptado para evitar una indemnización millonaria P. MORENO VALENCIA. Martes, 29 mayo 2018, 00:46

El Ayuntamiento tiene previsto enviar en un máximo de 20 días al Tribunal Superior de Justicia el acuerdo plenario que acordó el cambio de planeamiento en la Tabacalera para intentar legalizar el derribo de las naves laterales, la construcción de un edificio de viviendas en la calle Micer Mascó y el mismo tratamiento para una finca situada en Navarro Reverter.

El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, confió ayer en que este documento sea aceptado por el tribunal en respuesta de la petición de ejecución de sentencia de Salvem Tabacalera, cuya portavoz, Victoria Marín, discrepó abiertamente del edil a la hora de interpretar el fallo judicial. Consideró que lo realizado hasta ahora no se puede legalizar y que toca «ver quién es el responsable de lo que pasó; los culpables no podemos ser los ciudadanos», dijo al hilo de un convenio que ultima el Consistorio con la empresa Guadalmedina para que no se construya un segundo edificio de viviendas previsto en Micer Mascó.

Los derribos se remontan a finales de 2007 y formaron parte de la rehabilitación de la Tabacalera como sede del nuevo Ayuntamiento, en sustitución del desaparecido inmueble de la avenida Aragón. Parte de las naves laterales desaparecieron, así como la parte trasera.

En la parte de la calle Micer Mascó, la antigua propietaria de la fábrica obtuvo los derechos para edificar dos edificios de viviendas, además del antiguo centro sanitario municipal en Navarro Reverter. En este caso y en uno de los dos solares anteriores ya hay pisos.

Las denuncias de Salvem Tabacalera fueron seguidas de recursos judiciales, que acabaron con un fallo del Tribunal Supremo contrario al Ayuntamiento. Sarrià sostuvo ayer que la sentencia anula el planeamiento urbanístico, no el convenio de permuta de propiedades.

Avenida de Francia

De ahí que la solución del actual gobierno municipal para resolver ese problema heredado sea la de transferir la edificabilidad de la parcela de Micer Mascó a dos solares de la avenida de Francia y legalizar los dos edificios terminados, además de apuntar una posible reconstrucción de las naves laterales. De lo contrario, desde el gobierno municipal consideran que se corre el riesgo de hacer frente a una indemnización de 40 millones de euros.

Por el contrario, Marín indicó que fue la Generalitat la institución que en última instancia aprobó el planeamiento que avaló el derribo de las naves y la construcción de viviendas. «Estamos esperando a que digan algo», señaló para insistir en que «ejecutar la sentencia no es legalizarlo todo; hay que ver quién es responsable y si se ha embolsado dinero», apuntó sobre una operación que el propio PSPV consideró en su día como un «pelotazo».

Sobre los derechos de la promotora y las dudas de Salvem acerca de este punto, consideró que «ya nos gustaría que fuese así. El problema es que la sentencia se limitó a anular el cambio de planeamiento». Si un señor se compró un piso o un solar, lógicamente él entiende que actuó con buena fe».