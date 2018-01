Los rincones favoritos de Valencia de... Olfo Bosé

INCIDENTE BAJO EL FICUS DEL PARTERRE: Con humor, Olfo comparte una particular anécdota que le ocurrió estando sentado bajo el gran ficus que se encuentra en el Parterre. "Un día cayó sobre mi cabeza la enorme defecación de un pollo que aún hoy no he sabido descifrar, pues antes de darme la vuelta y consciente de que había elegido bien su diana el pájaro alzó el vuelo hacia su siguiente víctima".

SOBRE DOS RUEDAS: Se confiesa un amante de "recorrer en bicicleta Valencia de cabo a rabo de una manera distendida y sin más ocupación" y recuerda uno de sus tragos más amargos: un accidente que sufrió en la Gran Vía Marqués del Turia siendo mensajero para la empresa Encicle. "En mi última carrera, a un motorista se le ocurrió no poner el intermitente mientras le adelantaba por la izquierda, así que yo no le pude ver y el no me vio llegar. Me arroyó. Por suerte yo llevaba casco y un cuerpo preparado para la caída aunque no pude evitar la rotura de la clavícula y la dislocación del hombro derecho y un acúfeno que todavía a día de hoy me persigue", cuenta.