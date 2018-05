Vuelta a la infancia | Cocentaina tiene "una gran importancia" en los 17 primeros años de vida de Carolina Ferre. Cuando salía del colegio, cuenta, se iba directa a la tienda de su madre en la localidad, 'Perfumería y corsetería Ferre', y allí pasaba las tardes enteras. "Me quedaba en la tienda ayudando", dice. Pero cuando no estaba con ella, se divertía jugando en la calle o leyendo en la Biblioteca Municipal, que estaba dentro del Palau Comptal. "En esa tienda, esa plaza (Plaça del Pla) y esa 'biblio' pasé muchas horas. Horas de charlas infinitas entre señoras, juegos con amigos y libros enmarcados en un edificio bellísimo y lleno de historia", recuerda.

"Buenos recuerdos" | Con Benidorm, la periodista tiene "una relación amor-odio". Amor, dice, "por todos los veranos de infancia y adolescencia, por los buenos recuerdos, por mi primer beso, por las primeras juergas, por las horas de baño, por la calidad de sus playas, por su ambientazo todo el año..." Y 'odio', "porque siempre que voy no se puede aparcar, porque en verano la playa está abarrotada, porque el casco antiguo no está nada cuidado y sus calles suelen estar bastante sucias", denuncia. Pero si hay algo que tiene enamorada a Ferre es "mi" playa del Mal Pas, "¡que no me la toquen!".