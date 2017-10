Los rincones favoritos de Valencia de Carmen Flores

1.- Plaza de la Virgen, sin aglomeraciones: Carmen Flores, cantante, actriz y hermana de la gran Lola Flores, confiesa que no tiene un rincón favorito de Valencia sino "muchos". Así que empieza por el primero: la plaza de la Virgen, donde le gusta ir a pasear. Y no los domingos, "porque está llena de gente". "Yo voy cuando no hay aglomeración, así la disfruto más", asegura.