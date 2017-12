Los rincones favoritos de Valencia de... Jesús Manzano

Valencia Ciudad

1.- Recuerdos de la infancia: Jesús Manzano, guionista de 'El Hormiguero', comienza su 'viaje' en la calle Iturbi de Valencia, concretamente en el número 23. Allí es donde vivió hasta que se independizó. De hecho, allí sigue viviendo su madre. "En ese lugar me han pasado la mayoría de cosas buenas de la vida, también malas, como perder a seres queridos, especialmente a mi padre", recuerda. "En esa calle tiré mis primeros petardos, di mis primeras patadas a un balón, pisé los primeros charcos y descubrí la vida". Pero también vivió "cuando ETA puso un coche bomba en esa misma calle. Desperté con el ruido de la explosión y vi la calle llena de bolas de fuego. Fue una sensación indescriptible. Por eso cada vez que paso por esa calle pienso en la cantidad de amor que es capaz de regalar el ser humano y unos metros más allá en la cantidad de odio que es capaz de derrochar también el ser humano. Y no me lo explico", concluye.

2.- Educación: El humorista, que regresa al teatro Olympia el próximo mes de febrero con el espectáculo IMPRO3 (junto con Jandro y Miguel Moraga), estudió en el colegio Agustinos BUP y COU. "Más allá del colegio, lo importante de este lugar es que allí conocí a los que siguen siendo mi grupo de amigos, y eso no tiene precio. En este colegio también aprendí a ser expulsado de clase y a crear mis primeros guiones camino a casa pensando en la historia que contaría a mis padres para justificar esa expulsión".

3.- Arquitectura: "Gracias o por culpa de estudiar Arquitectura Técnica tuve que dibujar un año el Mercado Central", recuerda Manzano. "Cada vez que paso por allí veo cosas que los demás seguro que no veis, ya que he dibujado cada elemento arquitectónico con todo lujo de detalles. Allí he pasado frío, calor, prisas, agobios, etc. Me gustaría decir que al final valió la pena pero ni de coña… ¡suspendí!", dice.

4.- Cultura: En la calle Vivons se alzaba un mini teatro llamado Teatro de Bolsillo. Allí, Jesús decidió hacer un curso y esa decisión cambió su vida. "Algún tiempo y varios años de estudios teatrales después, dejé mi trabajo de Arquitecto Técnico y me dediqué al mundo del espectáculo. "Ese sueño no se habría cumplido sin aquel pequeño Teatro de Bolsillo y su profesora Alejandra Garrido, así como los compañeros que decidieron formar una compañía de Improvisación Teatral y quisieron que formara parte del proyecto, Miguel Moraga, Javier González y Alex Portaz".

5.- Comienzos: Antes de pisar grandes teatros, Jesús Manzano actuó "cientos de veces" en locales del Circuito Café Teatro y otras salas de Valencia y el resto de España. "Una de las más especiales fue el mítico Radio City, ya que era una sala muy especial que nos dio la oportunidad de actuar allí a mi compañía (Teatro Instantáneo) los domingos. Fue bonito porque nuestro espectáculo de IMPRO se puso de moda y cada domingo había cola para entrar a verlo. Además, una de esas personas que hacían cola para entrar fue Mireia, una chica a la que conocí por una casualidad que pasó durante una de esas actuaciones en Radio City y que ahora es mi pareja y madre de mis dos hijos, Marco y Diego", cuenta.

6.- Naturaleza: El río, por la zona de Gran Vía Fernando el Católico, es una de las "zonas favoritas" de Manzano. "Es un sitio perfecto para hacer deporte y bajar con la familia", dice. "Mi hijo no entiende que se llame río si no lleva agua, pero también le digo a veces que tire la cadena del baño y en realidad aprieta un botón… Cuando crezca va a llevar un lío que lo va a flipar".

7.- El centro: Manzano es urbanita. "La ciudad es donde conecto, donde hiervo y donde activo mi creatividad… Ver gente, luces, escaparates, terrazas y restaurantes es mi mayor fuente de inspiración", revela el humorista. "Me gusta el centro y necesito pasear por allí a menudo", apunta. De hecho, hay dos cosas que no puede evitar hacer cuando camina por el centro de la ciudad; por un lado, pensar en que cada una de esas personas con las que se cruza seguro que tiene una vida alucinante que contar y, por otro, "entrar a todas las tiendas que veo de zapatillas".

8.- El mar: El cómico confiesa que "desconecta" y "asienta las ideas" en la playa. "La echo de menos cuando estoy en Madrid pero, llamadme raro, no la soporto cuando aprieta el sol", añade. Destaca la playa de El Puig, donde ha pasado los mayores veranos de su vida, y la de Canet, en la que veranea ahora.