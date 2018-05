Ribó tilda de «limosna» los 10 millones conseguidos para el transporte público Puig dice que las promesas del PP tras la enmienda de Ciudadanos son «una aurora boreal»: «Se sigue marginando a la Comunitat Valenciana» Á. S./AGENCIAS VALENCIA. Viernes, 18 mayo 2018, 00:33

La derecha política peleó ayer por adjudicarse el mérito de que el Gobierno vaya a ofrecer hasta 60 millones de euros en tres años para el transporte metropolitano de Valencia. Lo hizo casi de manera literal, con Fernando Giner (Ciudadanos) y Eusebio Monzó (PP) en las Corts. Mientras, en el otro lado del arco parlamentario, el anuncio se recibió con tibieza, cuando no con una gélida incredulidad.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, calificó de «limosna» la aportación mientras que el president de la Generalitat, Ximo Puig, insistió en reclamar 38 millones de euros para ese capítulo. El primer edil destacó, eso sí, que las reivindicaciones que se han hecho desde la Comunitat empiezan a «romper las posiciones de no querer aportar ningún duro» a este transporte, y tachó de «absolutamente intolerable» que se hable de cifras por debajo de la cantidad «clara» y «definida» que se precisa. «El resto son promesas, o son cantidades que tienen connotación de limosna porque se les está cayendo la cara de vergüenza» al PP y a Ciudadanos, que apoyan estos Presupuestos del Estado, por no aportar en ellos «un duro» a la movilidad en el área metropolitana, dijo el alcalde.

Puig, por su parte, indicó que se trata de una situación «absolutamente anómala», pues «la realidad» es que lo que le corresponde al transporte metropolitano de Valencia es «como mínimo» 38 millones de euros» para colocarse en una situación de «justicia equitativa». Puig lamentó que el Gobierno central no cumpla con la ciudad y que se anuncien unos recursos para los próximos años que no se sabe «ni dónde están ni cuándo vendrán», algo que en su opinión no tiene «ningún sentido», y denunció que para el Gobierno central la Comunitat sigue siendo «un convidado de piedra». El presidente añadió que es «de aurora boreal» que luego se diga que en el futuro habrá diez millones una año y veinte otro año y que se venda «como un gran éxito», cuando lo que se hace es «continuar marginando» a la Comunitat Valenciana, a la ciudad de Valencia y al área metropolitana.

Por otra parte, el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Valencia, Giuseppe Grezzi, afirmó que al PP y Cs les daba «vergüenza» no dar nada al transporte metropolitano valenciano y han dado «las migajas». Denunció que de cumplirse el acuerdo alcanzado entre estos partidos Valencia recibirá 60 millones en tres años, mientras que Madrid y Barcelona recibirán más de 700 millones, lo que considera «una desvergüenza»: «Es indecente». Señaló que con los diez millones previstos para este año poco podrán hacer, más allá de comprar algún autobús y mejorar frecuencias.

El concejal Grezzi también afirmó que la falta de un plan de movilidad urbana sostenible del área metropolitana era «una excusa» para no dar el dinero, como ha demostrado esta decisión del Gobierno central cuando la Generalitat aún no ha terminado de elaborar el citado plan: «Eso demuestra que no tenía nada que ver».