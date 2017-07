Joan Ribó, sobre los chistes de Giuseppe Grezzi de la muerte de Miguel Blesa: «No me han gustado» El alcalde asegura que las manifestaciones del concejal son personales «y no vinculadas con el Ayuntamiento» ISABEL DOMINGO Valencia Viernes, 21 julio 2017, 12:47

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha rechazado hoy las manifestaciones realizadas por el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, sobre la muerte del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, en las que el edil ironizaba sobre el fallecimiento, los saqueos y la caza.

"No me han gustado", ha destacado el primer edil en una rueda de prensa posterior a la junta de gobierno municipal. "Mis padres me enseñaron respeto a los muertos", ha indicado. No obstante, ha remarcado que no le parece que las declaraciones sean "insultantes" y que son personales, en ningún caso "vinculadas con el Ayuntamiento".

Sobre la petición de tomar medidas solicitada por los grupos municipales de PP y Ciudadanos, Ribó las ha descartado.