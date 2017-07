Ribó reprende a Grezzi y dice que sus padres le enseñaron a respetar a los muertos Grezzi y Ribó, en el hemiciclo del Ayuntamiento. / d. torres El alcalde traslada al concejal su malestar por las declaraciones sobre la muerte de Blesa y afirma que no le gustaron ISABEL DOMINGO Sábado, 22 julio 2017, 02:40

valencia. «Mis padres me enseñaron que a los muertos había que respetarlos. Y, por tanto, no me parecen positivos». Así se manifestó ayer el alcalde de Valencia, Joan Ribó, sobre los comentarios irónicos que realizó el miércoles el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, tras conocerse la muerte del expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, cuyo cadáver fue localizado con un disparo en el pecho.

«No me parecen positivos», reconoció el alcalde tras ser preguntado por los dos tuits irónicos que publicó el concejal de Movilidad, cuya trayectoria se caracteriza por las polémicas, bien mediante las medidas impulsadas bien a través de sus declaraciones. Esta misma semana, por ejemplo, arrancaba con otro enfrentamiento de Grezzi con la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, que le recriminó que no podía marcar la agenda de la Policía Local con sus acciones.

En una comparecencia ante los medios tras la junta de gobierno semanal, Ribó explicó que había hablado con Grezzi por la mañana «y le he comentado que no me parecen positivos». «Lo quiero decir con mucha claridad», resaltó. Así, el primer edil reprendió al responsable de Movilidad, que había apuntado: «El saqueo español está unido al uso de la escopeta: La caza (Carlos Saura), La escopeta nacional (Berlanga)», mensaje que acompañó con la etiqueta #Blesa y con los carteles de las películas mencionadas. Una hora más tarde el edil de Compromís escribía un mensaje dirigido al portavoz del grupo parlamentario popular en el Congreso, Rafael Hernando: «Otra buena noticia: a Blesa también le archivarán las causas», le espetó Grezzi.

Hacía referencia al comentario realizado por Hernando el martes en el que anunciaba el archivo de la causa contra Rita Barberá que se seguía en el Tribunal Supremo, ya que cuando una persona que está siendo investigada fallece, la causa se archiva al darse por extinguida su responsabilidad penal.

Los dos comentarios provocaron numerosas críticas en redes sociales y también las del conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, y la del portavoz del PSPV en Les Corts, Manuel Mata. A lo que se sumó la petición de los grupos municipales de PP y Ciudadanos para que Ribó tomara medidas ante las burlas del concejal del equipo de gobierno.

No habrá medidas

En referencia a la petición planteada por los portavoces Eusebio Monzó y Fernando Giner, el alcalde descartó adoptar medidas. «No toca», resaltó. A su juicio, «cada uno tiene sus planteamientos y su libertad personal, independientemente de que me hayan gustado o no, que no me han gustado», explicó.

No obstante, Ribó aseguró que no cree que los comentarios hayan sido «insultantes» y reiteró que «forman parte de sus manifestaciones personales. En ningún momento están vinculadas al Ayuntamiento». Y es que el portavoz de Ciudadanos había preguntado al alcalde si eran «un comunicado oficial de su equipo de gobierno» o si se trata de «un concejal fuera de su control».

En cualquier caso, reiteró que son unas manifestaciones que no le han gustado porque «cuando una persona ha muerto lo que se tiene que hacer es como hace la justicia y, a partir de ahí, tener en cuenta si los posibles herederos tiene que pagar lo que han de pagar. El resto se ha acabado. No tiene sentido», zanjó.

Muerte «lamentable»

También se pronunció sobre los tuits de Grezzi su compañera de partido y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, quien apuntó que el Consell «no es quien debe establecer los límites del humor blanco, verde o negro» ni valorar los comentarios en las redes sociales.

«La gente tiene mucho sentido del humor, cosa que me parece muy bien; el sentido del humor es muy sano, pero ni hemos valorado el del señor Grezzi sobre la muerte lamentable del señor Blesa ni hemos valorado el del señor Hernando sobre la muerte lamentable de la señora Barberá y pidiendo la dimisión de la vicepresidenta», dijo en la rueda de prensa del pleno del Consell.

Respecto al sentido del humor, Oltra señaló que «la gente lo estira hasta donde lo estira» y que hay cosas que a ella le «hacen más gracia o menos», pero, en todo caso, el Consell «no es quien debe establecer los límites del humor».