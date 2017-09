Ribó recurre al balance de 2016 para esquivar el parón de las obras este año

Como era previsible, las críticas por la baja ejecución del presupuesto municipal fueron ayer el eje central del Debate sobre el Estado de la Ciudad. El alcalde Joan Ribó echó mano a las cifras de 2016 para argumentar que el pasado ejercicio se llegó a los 89 millones de euros invertidos, lo que supuso un 66% de lo previsto y una cantidad más elevada que en años anteriores.

En su intervención señaló a la bancada del grupo popular y de Ciudadanos para emplazarles a «prestar atención a este resumen económico para evitarles la tentación de salir a la opinión pública a hacer el ridículo». Para ello afirmó que en 2014 se invirtieron 53 millones y que un año antes habían sido 35 millones, por 59 millones en 2012.

Al referirse al índice de inversiones ejecutadas afirmó que «es un resultado comparable cuando no superior a los últimos años del anterior gobierno», sin especificar más porcentajes. Pero a lo que no hizo referencia el primer edil fue a la ejecución de este mismo año, que ha llegado a 25,5 millones de euros frente a los 41,1 millones de los primeros ocho meses del pasado ejercicio. Esta paralización es la que ha motivado las críticas tanto de los dos grupos de la oposición como de la Federación de Vecinos y la asociación de comerciantes del centro y el Ensanche. Todos recordaron en sus intervenciones en el hemiciclo lo poco que se ha avanzado este año.

Fue en el turno de réplica cuando el primer edil hizo la única referencia a las inversiones actuales, al considerar que «el 45% sobre el definitivo están adjudicadas». Como publicó ayer LAS PROVINCIAS, de los 108,6 millones asignados para obras y nuevos equipamientos, las concejalías han recibido autorización para adjudicar 52,1 millones. Del resto no se sabe nada. Eso sí, Ribó aseguró que la ejecución de los Presupuestos del Estado en la Comunitat fueron peores en 2016, al alcanzar sólo un 47% de ejecución.

Donde sí se han producido avances es en el periodo medio de pago a proveedores, que ha bajado a menos de una semana de espera, así como en la deuda municipal, donde a final de año se espera que llegue a 583 millones de euros. El gasto sin cobertura presupuestaria se ha reducido a 400.000 euros.

El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, defendió que «si la situación económica del Ayuntamiento ha mejorado ha sido por las políticas del PP, que aprobaron planes de estabilidad. ¿Cómo puede presumir si usted señor Ribó iba en la dirección contraria respecto de la medidas que tenía que adoptar este país? Mientras esto sucedía, se dedicaba a escribir tuits a Maduro».

Recordó que Ribó ha dispuesto de más de 200 millones en inversiones en dos años y se preguntó «dónde están porque el nivel de ejecución no ha llegado al 50% y ese presupuesto no se devuelve al Estado, se queda en las arcas municipales».

El edil popular pidió al alcalde que «no haga diferencias entre los vecinos de Valencia y explicó que «en casi la mitad de los barrios no se ha invertido ni un solo euro. No se ha hecho ni un centro social ni equipamientos deportivos, y en jardines, de los dos millones que tenían para invertir en 2016 no gastaron ni un euro, mientras que en 2017, con el mismo presupuesto, sólo llevan 60.000 euros ejecutados».

Un segundo tema que llamó la atención, en este caso por su ausencia, fue el apartado de la Policía Local. Después del refuerzo de la vigilancia por la alerta de atentados yihadistas, el alcalde se limitó a decir que en 2018 habrá oposiciones para agentes, sin concretar el número.

La portavoz del gobierno municipal, Sandra Gómez, había considerado hace unos días que el incremento de la plantilla será una de sus apuestas en los Presupuestos de 2018, aunque ayer no mencionó nada de esto en su discurso. El primer edil llegó a insistir en la necesidad de contar con las necesidades de otros servicios a la hora de la oferta de empleo público.

Gómez destacó por su parte la reducción de las listas del paro en 18.500 personas en dos años, así como las 2.000 becas deportivas para familias sin recursos o las subvenciones de XarxaLlibres. Apostó por un urbanismo de «proximidad para que los barrios estén mejor conectados. Nosotros somos vecinos que vamos en bicicleta, en transporte público y de los que también necesitan ir en coche, por lo que pensamos en todos los ciudadanos».

Alusiones a la corrupción

Añadió que «algunos cambios que necesita esta ciudad van más allá de una legislatura», para hacer alguna referencia a las críticas por la corrupción. «Hemos acabado con la cultura de pagar para jugar. Ahora todos juegan y con las mismas reglas. El árbitro no está comprado». Ribó aludió a los casos de financiación irregular hasta en cuatro ocasiones, para finalizar diciendo que «Valencia sale de un pasado oscuro. De hecho, las nueve personas imputadas de este pleno no son sino un anacronismo».

El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, criticó que con un «alcalde a tiempo parcial, Grezzi dirige la ciudad», para añadir que «como en Valencia hay un desgobierno, la movilidad domina la ciudad y Grezzi es quien dirige de facto», para cuestionar las políticas de empleo: «Si hablamos del paro juvenil, mientras que en España está por debajo del 40%, en Valencia por encima del 50%». El concejal acusó a Ribó de «traer los problemas internos de su partido a la primera línea de la bancada. Compromís no gobierna una ciudad, dirige un tripartito. Su continuo cainismo está teniendo consecuencias graves en la gestión de este ayuntamiento», añadió.

El portavoz de Compromís, Pere Fuset, subrayó que «hemos sobrevivido a un cuarto de siglo del PP, de los oscuros negocios para unos cuantos, del endeudamiento y la baja autoestima, a una ciudad decorado que daba la espalda a su gente. Pero la Valencia real es un escenario de vidas humanas y no un decorado para prácticas nada correctas».

La representante de València en Comú, María Oliver, habló de que se encontraron una «ciudad maltratada y sometida a los intereses privados», una «gestión nefasta y de saqueo» de la que puso ejemplos como la Fórmula 1, el estadio de Mestalla o la Marina. Criticó la imposición del Estado que impide contratar nuevos empleados públicos y se refirió a «lo que nos encontramos, lo que hemos hecho y lo que queda por hacer para darle la vuelta a una maquinaria perversa que ignoraba de manera sistemática los intereses de la ciudadanía». En el debate participaron distintas asociaciones vecinales y de sectores sociales para proclamar sus reivindicaciones.