Ribó insiste en que modificar el proyecto de la V-21 es legal

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, aseguró ayer que las modificaciones que el Ayuntamiento plantea a las obras de ampliación de la V-21 (adjudicadas desde finales de marzo) están «perfectamente contempladas en la legislación actual», aunque para ello «el ministerio ha de aceptar que la huerta es un terreno de gran productividad».

Así se pronunció ante la reunión que mantendrá el próximo jueves el Consistorio en Madrid con representantes del Ministerio de Fomento, en concreto, con el director general de Carreteras, Jorge Urrecho, y con el jefe de la Demarcación de Carreteras en la Comunitat, Ismael Ferrer. Un encuentro (fijado para noviembre y que se suspendió) en el que el gobierno municipal propondrá que el ministerio renuncie a la reserva de espacio de dominio público en previsión de próximas ampliaciones.

Ribó, que reconoció que en la entrada a la ciudad por la V-21 «suele haber colas» y se produce «cuello de botella», remarcó que el proyecto actual «se come mucha huerta», por lo que el Consistorio ha hecho «un estudio preliminar» que permite «ampliar a tres carriles» sin incluir la superficie necesaria para «una posible ampliación futura» de esta autovía. «Nosotros decimos que hacemos los tres carriles, con eso ya hay suficiente, y así ahorramos cerca de la mitad de la afección a la huerta»», remarcó.

Respecto a la decisión de València en Comú (ValC) de no asistir al encuentro al no compartir la propuesta de Ribó, el alcalde calificó como «lógico» que si su socio de gobierno no comparte la ampliación a tres carriles «no vaya a una reunión en la que se plantea». «No lo veo ningún problema, no tenemos que estar de acuerdo en todo», dijo.

Ante la pregunta de si le «duele el plantón» en la reunión de Madrid, Ribó aseguró que lo entiende: «Con sus planteamientos me parece hasta normal». Además, negó que esta cuestión pueda afectar «a la cohesión» porque la posición de Alcaldía «no es nueva». «Nosotros hemos dicho que si querían íbamos a Madrid a hablar del tema y si no quieren pues nada», recordó.

«Ni afecta a la cohesión, ni afecta a ninguna votación, es una posición dispar. Nosotros somos un poco más positivistas, no decimos siempre no a las cosas, sino que intentamos buscar acuerdos, pero cada uno tiene sus posiciones», zanjó el primer edil.