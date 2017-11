Ribó ve fácil un acuerdo sobre la V-21 «con unas pequeñitas modificaciones» El alcalde apunta a modificados de obra que no encarecerían el proyecto, sino que lo abaratarían EFE VALENCIA Miércoles, 8 noviembre 2017, 14:41

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha considerado hoy que "es fácil llegar a un acuerdo" respecto a la V-21 sobre la base del proyecto existente "con unas pequeñitas modificaciones", a través de modificados de obra que además no encarecerían el proyecto, sino que lo abaratarían.

Ribó ha explicado en rueda de prensa que ampliar a tres carriles la entrada a Valencia desde Alboraya no implica necesariamente "expropiar quince metros, pues dos carriles son ocho metros", con lo que ahí se puede lograr "una reducción significativa" en la afección a la huerta.

Además, ha destacado que la entrada norte al Puerto no está contemplada en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, y por tanto "no tiene sentido plantear las infraestructuras para una futura entrada", como ya han manifestado "por activa, por pasiva, por A y por B".

El Ayuntamiento tiene "una posición muy firme" respecto a que la entrada norte del puerto es una afección que "no pueden soportar los Poblados Marítimos", y por tanto por ahí "no se puede pasar", por lo que "no tiene ningún sentido diseñar algunas obras pensando en eso", ha indicado.

Ribó ha añadido que alguna vez ha hablado con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia sobre esta cuestión y han visto que tienen "opiniones diferenciadas", porque el Ayuntamiento no comprende que haya ninguna reserva de suelo para la ampliación norte.

Ha señalado que no plantean "grandes cambios" al proyecto inicial, y ha indicado que el ministro de Fomento "sabe perfectamente" que hay modificados de obra "que son fáciles de hacer, sobre todo cuando no encarecen el proyecto, sino que lo abaratan", porque habría menos expropiaciones.

El alcalde ha indicado que están pendientes de reunirse con el secretario de Estado para hablar sobre la V-21, que les tiene que convocar, así como que han hablado con la Generalitat y están trabajando en hacer un proyecto que "no cambie significativamente" el inicial.