Ribó estudia colocar bolardos en zonas de gran afluencia de público Minuto de silencio frente al Ayuntamiento de Valencia por los atentados de Barcelona y Cambrils. / damián torres El Consistorio confirma el refuerzo de la presencia policial en la calle y dice que todas las medidas se coordinarán con la Delegación del Gobierno P. M./DELEGACIONES VALENCIA. Sábado, 19 agosto 2017, 01:39

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se mostró ayer favorable a estudiar la colocación de bolardos y maceteros en calles de gran concentración de público, como una de las medidas preventivas de atropellos en atentados terroristas.

El primer edil encabezó los tres minutos de silencio de homenaje a las víctimas de los atentados en Barcelona y Cambrils, tras lo que confirmó el aumento «al máximo» de la presencia de la Policía Local en la calle, aunque quiso ser «muy cauto, lo que se haga será de manera articulada con la Delegación del Gobierno, pero no es bueno hacerlo publicó».

Sí que fue más concreto en cuanto a la colocación de bolardos. «Bolardos o maceteros grandes, es una de las medidas que estamos contemplando por ser útiles en algunas zonas peatonales. Es fácil evitar el paso de un camión como el que sirvió para el atentado en Niza pero más complicado si es una furgoneta como ocurrió en Barcelona». Aún así, destacó que «es una de las fórmulas posibles». Eso sí, matizó a continuación que la concreción «corresponde a los equipos de seguridad, ellos han de decir qué hacer y cómo hacerlo».

En las pasadas Fallas, la Policía Nacional ya colocó furgonetas atravesadas en los accesos a la plaza del Ayuntamiento, con el propósito de impedir el paso de vehículos durante las mascletaes. Lo mismo ocurrió con la Ofrenda a la Virgen.

Ahora, se trata de dar un paso más allá en el empleo de un mobiliario urbano que sirve para regular la circulación. Curiosamente el gobierno municipal ha retirado este mandato un total de 546 bolardos con motivo de la semipeatonalización de varias calles del centro. La intención era eliminar una pieza del paisaje urbano que se asocia al tráfico de vehículos.

La supresión de estos elementos se ha producido en todo caso en calles de escasa concentración de viandantes en comparación con la plaza de la Virgen, el entorno de la Lonja o las calles peatonales que desembocan en la plaza del Ayuntamiento. La iniciativa de Ribó podría tenerse en cuenta en el futuro diseño de la plaza de la Reina, recientemente adjudicada y cuyo proyecto debe entregarse al Consistorio en enero de 2018.

Ribó cuestionó la petición de Ciudadanos de que ondee la bandera de la ciudad de Barcelona. «No tendría inconveniente pero tenemos todas las banderas a media asta y no ha sido el único atentado el de Barcelona. No me opongo pero lo significativo es que todas estén a media asta», consideró.

En Dénia se estudiará también si aplican medidas en las zonas peatonales y de mayor afluencia. El concejal de Seguridad Ciudadana, Javier Scotto, destacó que analizarán qué tipo de elementos serían los más eficaces para evitar el acceso de vehículos y si deben ser móviles o del tipo bolardos.

En Xàbia, la edil de Seguridad, Pepa Gisbert, subrayó que en la localidad ya están casi todos esos espacios acotados. Sin embargo, anunció el encargo de un informe a la Policía Local sobre los lugares vulnerables que queden en el municipio y lo debatirán el lunes.

En Xàtiva ya se habían tomado medidas especiales para la celebración de sus fiestas grandes, la Fira d'Agost, que reúne durante una semana a unas 250.000 personas. Este año se han creado vías de evacuación señalizadas para evitar aglomeraciones en caso de incidentes. Además, en una de las entradas a la ciudad se han instalado bloques de hormigón que impiden el paso a los vehículos a la zona donde está instalada la feria.

El Ayuntamiento de Gandia también se suma a la decisión tomada por otros consistorios de colocar barreras arquitectónicas en las principales arterias de la ciudad, para reforzar la seguridad ante los atentados terroristas ocurridos en Barcelona. Así lo indicó la alcaldesa, Diana Morant, tras los cinco minutos de silencio que se guardaron ante las puertas del Consistorio.

Según la primera edil, la ciudad está sometida a un dispositivo de vigilancia constante por lo que «no hay motivo para alarmarse». Al mediodía, en el paseo Rosa dels Vents ya se habían instalado bancos de piedra en los diferentes cruces de acceso a la zona peatonal.