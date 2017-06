Ribó destituye al jefe de Juventud expedientado por contratos irregulares El alcalde Ribó, ayer por la mañana. / jesús sánchez signes El funcionario fue nombrado en octubre por la concejala María Oliver, que justifica su cese en una «pérdida de confianza» ÁLEX SERRANOÁLEX SERRANO Viernes, 9 junio 2017, 01:08

El Ayuntamiento de Valencia decidió ayer prescindir de Antonio C. I., jefe de servicio de Juventud, después de que LAS PROVINCIAS publicara que está suspendido tres años de empleo y sueldo en el Ayuntamiento de Burjassot por contratar con empresas suyas cuando era director de la Casa de la Cultura. La concejal de Juventud, María Oliver, tomó la decisión en la mañana de ayer «tras perder la confianza» en el funcionario.

El cese llega 48 horas después de que este diario publicara el estado administrativo de Antonio C. I., que tanto Alcaldía como la propia concejalía de Oliver aseguraron desconocer. De hecho, desde Juventud llegaron a indicar que el expediente se abrió cuando el funcionario ya estaba trabajando en el Ayuntamiento de Valencia, lo que es incierto porque los trámites administrativos en Burjassot empezaron en mayo de 2016, cinco meses antes de que llegar al Consistorio de Valencia en la concejalía de Juventud.

Aunque la explicación oficial es que Oliver ha perdido la confianza en la labor que desempeñaba el funcionario, la verdad es que hasta el momento de publicarse la información sobre su expediente, en el que se le sanciona por dos faltas muy graves y una grave, en Juventud estaban muy contentos con el trabajo desempeñado hasta el momento por Antonio C. I., como informaron el mismo martes por la tarde fuentes de València en Comú.

Sin embargo, ya desde el primer momento las mismas fuentes se mostraron cautas. María Oliver, con quien este diario no ha podido hablar en toda la semana, se reunió el miércoles por la mañana con el alcalde de Valencia, Joan Ribó, que le preguntó por la información de LAS PROVINCIAS. Lo cierto es que al primer edil no le gustó enterarse por la prensa del expediente que pesaba sobre el funcionario, contratado, como ayer se apresuraban a asegurar fuentes de Alcaldía, a propuesta de la concejal Oliver.

Desde Juventud, por su parte, insistían en que ellos tampoco sabían que sobre Antonio C. I. pesaba un expediente firme, pese a que él mismo ha alegado durante todo el proceso hasta en tres ocasiones. De hecho, las mismas fuentes comentaban el miércoles que el expediente se le había abierto cuando ya estaba contratado por el Ayuntamiento de Valencia.

En cualquier caso, la información forzó al tripartito a pedir al Consistorio de Burjassot el expediente, el mismo al que tuvo acceso este rotativo, durante la mañana del miércoles. Fuentes de Alcaldía ya dejaron caer el mismo miércoles que quien hubiera sido expulsado de su puesto de trabajo, «no tiene sitio ni aquí ni en ningún otro lugar de la función pública».

Sin embargo, no quisieron apresurarse. La decisión llegó ayer por la mañana, mientras la oposición ya estudiaba el caso para sacarlo en el próximo pleno que se celebrará a finales de este mes. Aunque ha de ser ratificada en Junta de Gobierno, Antonio C. I. abandona el Consistorio apenas ocho meses después de su llegada. Pero la decisión sale de la concejalía de Juventud, pues fue Oliver quien lo contrató en octubre, lo cierto es que la presión del primer edil para desmarcarse del caso obligó a la concejala a despedir a Antonio C. I., con quien estaban satisfechos en Campoamor 91, sede de la concejalía de Juventud.

Cabe recordar, además, que esta no es la primera vez que Oliver se ve envuelta en una contratación denunciada por la oposición. Este mismo diario publicó en febrero que la concejala había contratado por 95.000 euros a un profesor de universidad para preparar un estudio del sistema educativo. La historia no habría pasado de ahí si no fuera porque José Manuel Rodríguez, director de trabajo, forma parte de Podemos, el partido al que pertenece María Oliver, que está integrada en València en Comú. El partido tiene tres concejales en la Ayuntamiento desde mayo de 2015.