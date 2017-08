Ribó desoye a Podemos y mantendrá todas las viviendas del Parque Central Construcción de la gran lámina de agua junto a una de las naves protegidas. / valencia parque central El alcalde afirma que es un plan estratégico para la ciudad y el corredor mediterráneo, además de que se necesitan las plusvalías para las obras PACO MORENO Miércoles, 30 agosto 2017, 00:42

valencia. El alcalde Joan Ribó fue ayer tajante un día después de que Podemos rechazara las viviendas previstas en el Parque Central: «Es un proyecto que no hemos tocado ni tenemos intención. Hace doce años que está aprobado y no es de Ribó sino que lo hemos heredado, pero es estratégico para la ciudad y entre otras cosas por allí pasa el corredor mediterráneo», dijo.

De esta forma respondió a la senadora Pilar Lima y el diputado en Les Corts David Torres, quienes visitaron los alrededores de las obras del jardín acompañados por varios vecinos. La primera habló de que el plan urbanístico «nos retrotrae hasta épocas de edificación excesiva y salvaje que tenemos que evitar a toda costa», mientras que su compañero señaló que «no entendemos que el proyecto haya evolucionado de parque a urbanización de lujo y a la construcción de cuatro torres y dos rascacielos».

El primer edil comentó que «no se puede cambiar la historia, nosotros no lo habríamos hecho igual, pero es estratégico y necesitamos las rentas del urbanismo para tirar adelante», en referencia a la financiación de las obras ferroviarias. La sociedad Parque Central se encuentra además a punto de acordar la estrategia para la venta de los solares de la primera fase, donde la reparcelación ya está hecha. Se da por seguro que habrá una subasta con un precio mínimo aunque falta por realizar la tasación de las propiedades.

Los 24 solares se distribuyen en cinco parcelas que suman 135.000 metros cuadrados de edificabilidad. El 30% de los terrenos está en manos de privados, aunque el resto repercutirá directamente en las arcas públicas. Este dinero servirá para compensar los adelantos hechos en las obras de urbanización.

Respecto a las torres de viviendas y de uso terciario (se habla de un hotel en una de ellas), forman parte de la Fase 1B y la Fase 2 del proyecto, con 353.958 y 139.883 metros cuadrados respectivamente. «Las cuatro torres se harán dentro de muchos años, lo que hemos aprobado es la reparcelación de una serie de terrenos laterales», recordó el alcalde a la senadora y el diputado autonómico de Podemos. «Estas edificaciones no tienen por qué ser de lujo, lo decidirán los promotores y primero hay que hacer el túnel, que yo espero ver porque soy optimista», ironizó.

Invitó a los representantes de la formación de Iglesias a acudir al Ayuntamiento para cualquier aclaración. A preguntas de LAS PROVINCIAS dijo que no es necesario hacer lo mismo con los concejales de València en Comú, marca blanca de Podemos en el Consistorio. «No es necesaria una aclaración; es un proyecto complicado y si hace falta más detalle entonces se hará. Yo a veces me pierdo, pero esto no es lo de Madrid que no estaba aprobado».

El planeamiento del Parque Central se aprobó hace más de una década y es fruto de un convenio con la Generalitat y el Ministerio de Fomento. Los solares edificables se encuentran en los extremos sur y norte del gran parque, además de ambos lados de la avenida Federico García Lorca, incluyendo terrenos de San Marcelino y Camí Reial.

El portavoz del grupo popular, Eusebio Monzó, dijo que la «rebelión del socio de gobierno Podemos (València en Comú) de boicotear la reparcelación del Parque Central y cuestionar la construcción de viviendas en solares que ya han sido liberados, podría ralentizar el compromiso de Fomento de ejecutar el soterramiento de las vías».

El edil dijo por último que Ribó se comprometió con el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, a «sacar adelante y aprobar el proyecto de reparcelación, lo que permitía activar el inicio de las obras del canal de acceso y liberar suelo, una vez se inicien los trabajos, para avanzar en los proyectos de urbanización».