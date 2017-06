Ribó decidirá sobre el jefe de Juventud cuando reciba el expediente sancionador El Ayuntamiento de Valencia solicita el informe al de Burjassot y recuerda que un funcionario expulsado no puede trabajar en «ningún otro sitio» ÁLEX SERRANO Jueves, 8 junio 2017, 00:03

Día de reuniones ayer en el Ayuntamiento de Valencia. Tras la publicación de LAS PROVINCIAS sobre el funcionario sancionado con tres años de suspensión de funciones y retribuciones por el Consistorio de Burjassot por contratar con empresas suyas mientras dirigía la Casa de la Cultura, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, pidió explicaciones. Se reunió con la concejala de Juventud, María Oliver, para preguntarle por el nombramiento, propuesto por la misma regidora. Además, solicitará el expediente al Ayuntamiento de Burjassot y, cuando lo reciba, «se actuará convenientemente», según comentaron fuentes municipales.

«Evidentemente, si hay una sanción que aparta a un funcionario de su puesto de trabajo no puede estar ni aquí ni en ningún otro lugar de la función pública», explicaron ayer varias fuentes, que confirmaron que fue una mañana de reuniones en el seno de la corporación, provocadas por la información de este diario. La concejala de Juventud, María Oliver, se reunió con Ribó, que le preguntó por Antonio C. I., el jefe de servicio expedientado.

Fuentes municipales recordaron que son los propios concejales quienes proponen a los jefes de servicio de sus delegaciones, como ocurrió en este caso. Además, insistieron en que pedirán al Ayuntamiento de Burjassot el expediente y, cuando la reciban, «se actuará convenientemente», según las mismas personas consultadas por este diario.

Mientras, desde València en Comú se intentaba capear el temporal. La concejala habló con el propio funcionario y desde el grupo municipal trasladaron que pedirán la información al Ayuntamiento de Burjassot y entonces verán qué medidas toman. Sin embargo, sí apuntaron que el expediente llegó después de que Antonio C. I. fuera contratado en la concejalía de Juventud, lo que ocurrió en octubre de 2016, hace apenas 7 meses.

Pero la realidad es otra. El expediente, al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, muestra que la sanción llegó cuando el funcionario ya estaba contratado por el Ayuntamiento de Valencia, concretamente el 26 abril de 2017, pero el expediente se abrió mucho antes: el 12 de mayo del pasado año.

La cronología desvela que el funcionario en cuestión conocía la existencia del procedimiento administrativo que se seguía contra él en el Ayuntamiento de Burjassot al menos desde el 3 de junio de 2016, cuando presentó las primeras alegaciones contra el pliego de cargos que aún no existía entonces. Antonio C. I. prestó declaración ante la instructora del expediente el 29 de septiembre, siempre según el documento del Ayuntamiento de Burjassot, apenas cinco días antes de ser contratado como jefe de servicio de Juventud del Ayuntamiento de Valencia el 4 de octubre.

Sin embargo, fuentes de València en Comú insistían ayer en que ellos no tenían conocimiento de la sanción de la que se enteraron por la información de LAS PROVINCIAS y que, de cualquier manera y a la espera de recibir el expediente del Ayuntamiento de Burjassot, creen que el informe sancionador se puso en marcha cuando Antonio C. I. ya estaba contratado en el Ayuntamiento de Valencia, pese a que la cronología que figura en el expediente habla a las claras de que el funcionario conocía el procedimiento contra él desde hace varios meses y desde mucho antes de su llegada al Consistorio de la capital.

Sea como fuere, lo cierto es que la información que publicó ayer este diario sorprendió en el seno del tripartito. Nadie conocía el procedimiento contra Antonio C. I. y diversas fuentes municipales confirmaron el malestar en el seno del tripartito por la decisión de la concejala Oliver, que no quiso ayer hablar con este diario pese a llamarla y contactar con ella a través de mensajes en varias ocasiones a lo largo del día.

Fuentes del grupo municipal socialista aseguraron que confían en la concejala María Oliver, pero también le pidieron que diera explicaciones. «La Junta de Gobierno de mañana es un buen sitio para hacerlo», explicaron. Fue un alcalde socialista, Rafael García, quien permitió al funcionario abandonar el Consistorio de Burjassot poco antes de que comenzara la investigación.

Cabe recordar que Antonio C. I. fue sancionado con tres años de suspensión de funciones y retribuciones por contrataciones irregulares y por utilizar su puesto como director de la Casa de Cultura de Burjassot para contratar con empresas relacionadas con familiares suyos. El PP de esta localidad de l'Horta Nord asegura que en una de las empresas en cuestión trabajaba la nuera del funcionario de Burjassot.

Antonio C. I. argumentó que cualquier infracción respecto a muchas de las facturas por las que se le investigaba había prescrito cuando comenzaron las investigaciones y que, además, no podía estar inmiscuido en la gestión de otras empresas como Bombori o Qwerty porque su trabajo al frente de la Casa de la Cultura no le dejaba tiempo para otras actividades profesionales.

Finalmente, el Ayuntamiento de Burjassot sancionó al ahora jefe de Juventud del Consistorio del cap i casal por dos faltas muy graves y una grave. El expediente considera probada otra leve que no aplica porque ya ha prescrito.