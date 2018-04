Ribó busca el apoyo del Consejo Social para exigir financiación al transporte El alcalde recuerda a los vecinos que no puede mejorar la EMT sin los 38 millones del contrato programa Á. S. Miércoles, 18 abril 2018, 00:21

valencia. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, convocó ayer al Consejo Social de la Ciudad, una entidad de que incluye a todos los agentes de la ciudad, algunos tan importantes como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, para recabar apoyos en su lucha contra la infrafinanciación de la ciudad en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Ribó quiere dejar claro al Ministerio de Hacienda que cuenta con apoyos dentro de la sociedad civil en su reclamación del contrato programa y de más subvenciones para el metro o distintos museos de Valencia como el San Pío V o el IVAM, entre otros.

Por eso, hoy el alcalde, junto con otros primeros ediles del área metropolitana, acudirá a Madrid para reclamar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que se subvencione el transporte público metropolitano con 38 millones del contrato programa. Así, según explicó el alcalde, «voy a Madrid, al Ministerio de Hacienda, a defender los intereses de Valencia y de los valencianos y las valencianas. Esta ciudad no se rinde, y no lo hará hasta que consigamos una partida esencial para el buen funcionamiento del transporte en toda el área metropolitana. Lo digo siempre: no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que todos».

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia intervino durante el consejo, presidido por Ribó, para pedir a los diputados valencianos en el Congreso de todas las formaciones políticas «que apoyen las enmiendas encaminadas a mejorar las inversiones en Valencia y especialmente las que hace referencia a las ayudas para el transporte público metropolitano». «Les exigimos que dejen de lado los intereses partidistas y piensen en el interés general de todos los y las vecinas que utilizan el transporte público para desplazarse. De lo contrario cada uno quedara retratado», indicó la presidenta de la federación, María José Broseta. «En definitiva, lamentamos que estos presupuestos vuelven a lastrar los intereses de los valencianos y por este motivo la federación apoyará cualquier acción encaminada a visibilizar y modificar esta situación», dijo Broseta.

A través de su portavoz municipal, Eusebio Monzó, el grupo municipal popular criticó que en el Consejo Social no se hablara del recorte de las inversiones de la Generalitat en Valencia, así como sobre la escasa ejecución de las propias inversiones del Gobierno municipal.