Ribó apoya contener el aumento de turistas y una tasa en Valencia Turistas y viandantes junto a la oficina de información de la plaza del Ayuntamiento. / manuel molines El alcalde defiende la apuesta por diversificar la oferta y destaca la subida en la Albufera, aunque advierte de que «esto no puede ser como Venecia» PACO MORENO VALENCIA. Viernes, 18 agosto 2017, 01:15

El crecimiento de pasajeros el pasado julio en el aeropuerto de Manises sirvió ayer al alcalde de Valencia, Joan Ribó, para fijar la posición del gobierno tripartito respecto al sector turístico, en un verano protagonizado por los actos de vandalismo de activistas antiturísticos, así como denuncias vecinales por el descontrol de los apartamentos. El primer edil apoyó fórmulas de contención del crecimiento y dio viabilidad a una tasa, lo que ya fue adelantado por la concejal de Turismo, Sandra Gómez. «El 15% anual de aumento no se puede sostener, pasaría como en Venecia, donde no hay vecinos», afirmó.

El aeropuerto registró en julio un total de 719.310 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 14,4% respecto al mismo periodo del año anterior. La cifra supone un récord absoluto y confirma la recuperación plena del sector, beneficiado los últimos años por la coyuntura de lo que sucede en otros países mediterráneos por la inestabilidad política y los atentados yihadistas.

El alcalde comentó que el turismo es el motor económico del cap i casal, con un 13% del PIB. «Eso es importante», dijo a modo de preámbulo, para señalar que «estamos trabajando en la necesidad de diversificar. Hay una serie de indicadores para resaltar como el número de personas que van a la Albufera, que crece de manera significativa». La estrategia de Turismo Valencia es diversificar la oferta, lo que se denomina tematizarla. El primer edil apuntó que una de las apuestas pasa por el «turismo medioambiental.

Se refirió a la perspectiva a la que se enfrenta la capital de la Comunitat en el contexto de lo ocurrido este verano en otras ciudades. «No es para preocuparse pero sí para llamar la atención. Aparecen en el horizonte conflictos laborales con el riesgo de que vengan, como lo sucedido en el aeropuerto de El Prat o las limpiadoras de los hoteles. Vemos que es uno de los mundos más precarios y hay que prestar atención a este tema. Desde el Ayuntamiento debemos decir que los beneficios del turismo han de llegar a todas las personas, también a los trabajadores porque sube el PIB y bajan los salarios; hay que repartir el pastel», avisó.

Habló de la necesidad de ordenar los apartamentos turísticos. «Es necesaria una legislación estatal, hacemos un llamamiento para que este tema se legisle. Queremos actuar pero no podemos hacerlo por imposibilidad». Rechazó el término 'crecimiento sostenible'. «Un turismo sostenible no puede ser que crezca indefinidamente. Con un aumento del 15% anual llega un momento en que ya no lo es», para reiterar que los beneficios del turismo «se han de repartir con más estabilidad laboral y mejor salarios».

Regularización del sector

A su juicio, el turismo ha de «respetar la convivencia, hay que buscar la regularización», comentó en relación a los apartamentos, para señalar que «el turismo debe beneficiar a toda la población, no sólo a determinados sectores». Concluyó que en ese contexto de trabajo «no tiene sentido ir en contra del turismo».

Acerca de la implantación de una tasa, dijo que en las conversaciones con la Generalitat «han acordado que no debe haber una tasa autonómica, cada municipio es un mundo. Lo que tenemos que plantear es si debe ser para todos o una tasa específica» para los apartamentos.

Argumentó que las viviendas turísticas «no generan mucha ocupación, el hotel sí», por lo que distinguió que de la tasa para apartamentos hay que «comenzar a hablar pero la de los hoteles es diferente». Defendió la búsqueda de «equilibrio, mejora de calidad y consumo. Hemos de llegar a eso». Eso sí, matizó que «no sé definir el equilibrio pero hemos de llegar ahí. No estamos en los datos de Mallorca para poner un tope, estamos lejos, pero no por eso hemos de despreocuparnos. Hemos de diversificar y poner una tasa es en cierta forma poner un freno pero no sé determinar hasta dónde».

El concejal del grupo popular Alfonso Novo señaló que Ribó «roza casi el esperpento al esperar a que Sandra Gómez esté de vacaciones para puentearla», para comentar que «se ha dedicado a pontificar su visión del turismo sobre temas en los que no tiene ninguna competencia o capacidad de influencia. Pero lo más grave es que ha confirmado que el tripartito sigue enredando, sin tener resueltos temas importantes como los apartamentos o la implantación de una tasa municipal».