La revisión del catastro municipal dispara el IBI en más de 10.000 inmuebles de Valencia Escaparate de un local comercial en el centro de la ciudad. / damián torres El Consistorio cobra el impuesto que el Ministerio de Hacienda reclama desde 2013 y, en ocasiones, con intereses de demora ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 20 octubre 2017, 00:54

La revisión del catastro ha provocado, entre esta semana y la anterior, que hasta 10.000 locales de toda Valencia comiencen a recibir un Impuesto sobre los Bienes Inmuebles (IBI) muy superior al de años anteriores. En ocasiones, la nueva tasa sube más de 100 euros con respecto al pasado año. Además, el Consistorio, por orden del Ministerio de Hacienda, está reclamando la subida con carácter retroactivo hasta 2013, aplicando incluso intereses de demora.

Así lo confirmaron ayer fuentes municipales, que explicaron que ellos se limitan a resolver lo que les exige hacienda tras revisar el catastro. El grupo municipal Ciudadanos, por su parte, fue quien dio ayer la voz de alarma, al desvelar que han recibido casos donde el IBI hasta un 30%. El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner, denunció lo que llamó un «catastrazo» en el que el Ayuntamiento ha elevado las cuotas del IBI en los recibos pagados desde 2013 a 2017. Esta subida obliga a cientos de valencianos a pagar importantes cantidades de dinero.

«Ribó exprime a los ciudadanos por su exceso de celo recaudatorio», dijo Giner, que aseguró que «una interpretación ha llevado a Ribó a girar de nuevo los recibos». El portavoz de Cs ha explicado que la consecuencia del afán recaudatorio de Ribó es que «los valencianos se sienten engañados». Entre las subidas que ha aplicado Ribó figura el caso de un local con un valor catastral de 100.000 euros que en 2016 pagó un IBI de 540 euros. La revisión catastral no compensada por el Ayuntamiento eleva el importe del recibo en 2017 hasta los 830 euros. En la carta remitida por el Ayuntamiento le exigen el pago de 2.500 euros con la intención de aplicar el catastrazo en los recibos de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 y, además, impone intereses de demora.

En otro caso, un local con un valor catastral de 21.000 euros ha visto como su IBI ha pasado de 127 euros en 2016 a 163 euros en 2017 mientras le piden que desembolse más de 750 euros. «Esta es la inseguridad jurídica que sufren los valencianos por el desgobierno de Ribó. Los casos que nos han llegado a Ciudadanos son, de momento, de locales comerciales y nos preguntamos si Ribó también quiere aplicar un catastrazo a las viviendas», dijo Giner. El portavoz de Ciudadanos exigirá al alcalde de Valencia que explique las circunstancias que rodean al catastrazo y que rinda cuentas con los ciudadanos.

«Atados de pies y manos»

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Ramón Vilar, explicó ayer, en respuesta a la denuncia de Ciudadanos, que cualquiera «que sepa conceptos básicos de tributación sabe que el IBI corresponde al Ministerio de Hacienda porque nosotros no revisamos el catastro». Vilar comentó, a preguntas de este diario, que el Consistorio no puede bajar el IBI «por capricho». Ciudadanos pidió, en las enmiendas a los presupuestos municipales, que se bonificara el IBI y los valencianos no lo notaran en sus bolsillos pero recibió una negativa como respuesta. Vilar recordó que se trata de una tasa local, que recauda el Consistorio, pero que lo hace siguiendo las cantidades que le exige el Ministerio de Hacienda.

Fuentes bien informadas explicaron que la revisión del catastro que se aplica estos días se hizo en 2015, y es ahora, en 2017, cuando se giran los recibos a familias y locales valencianos. Como la ley únicamente permite exigir el IBI de los últimos cuatro años, sólo se pide la diferencia entre lo que se pagó y lo que tenía que haberse pagado entre 2013 y 2017. Sin embargo, estas cantidades pueden superar, con mucho, los 2.000 euros, dependiendo del valor catastral del inmueble. «Está afectando a las clases medias, no a la gente que tiene mucho dinero. Ribó podría haber hecho otra cosa, hay múltiples alternativas en lugar de volver a girar los recibos», lamentó el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Fernando Giner.

Fuentes de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico confirmaron ayer que no saben de ningún local asociado donde hayan llegado las cartas del Consistorio, aunque sí recordaron que la revisión del catastro podría afectar a los inmuebles comerciales situados en el centro. Sin embargo, el IBI que ahora se reclama a más de 10.000 inmuebles en toda la ciudad no se limita a locales comerciantes del centro, sino que incluye viviendas y otro tipo de establecimientos que verán cómo el IBI que abonan sube hasta un 30% con respecto al pasado año.