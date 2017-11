Una recomendación sin efecto Varios ciclistas recorren un tramo del Jardín del Turia, ayer. / irene marsilla Corredores y ciclistas llenan el Jardín del Turia como cada día pese a la recomendación del Ayuntamiento por exceso de polución Miles de personas hacen deporte en el río pese al aviso por contaminación ÁLEX SERRANO VALENCIA. Viernes, 24 noviembre 2017, 00:29

Un río tan abarrotado de deportistas que el resto del año. El aviso por contaminación que emitió el miércoles el Ayuntamiento de Valencia no evitó ayer que miles de personas se lanzaran a practicar deporte en el Jardín del Turia, como es habitual. La presencia de partículas pequeñas (PM10) en el ambiente procedentes de la quema de la paja del arroz forzó al Consistorio a tomar medidas el miércoles, pero los valencianos han perdido el miedo a la polución.

Acostumbrados a vivir en una ciudad sin «boina» contaminante gracias a la brisa que entra todas las tardes desde el mar, miles de vecinos hicieron ayer vida normal. El río estaba repleto. No había miedo. Determinadas zonas, eso sí, estaban más vacías de lo que es normal. Es el caso del tramo final del río, junto a la Ciudad de las Artes de las Ciencias. En este punto, bajo un cielo parduzco cubierto por millones de partículas de pequeño tamaño procedentes de la quema de la paja del arroz y espoleadas por la falta de viento, los cariles bici y los tramos normalmente repletos de miles de corredores estaban ayer desiertos.

Otras zonas, eso sí, presentaban un aspecto mucho más normal. Es el caso del tramo de la Alameda, entre los puentes de las Flores y de la Exposición. Un simple paseo por esa zona demostraba que los valencianos bien desoyeron las recomendaciones municipales, bien decidieron arriesgarse. Ninguno de los encuestados por este diario tuvo problemas para respirar y todos ellos se atrevieron a lanzarse al río para correr o circular en bicicleta.

El alcalde llama a la calma

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, pidió ayer «tranquilidad» ante el episodio tipo 1 del protocolo de medidas por alta contaminación por PM10: «Motivos para la alarma no, motivos para estar preocupados tampoco, motivos para estar atentos sí». Sobre las causas que motivaron lan motivado la aplicación del protocolo, el primer edil quiso dejar claro que esta contaminación «no se debe a la circulación como es el caso de Madrid u otras ciudades, porque tendríamos unos niveles de óxido de nitrógeno muy elevados».

Por tanto, «no es una situación de alarma, no es una situación de precaución, es una situación de estar atentos, sobre todo aquellas personas que tienen algún tipo de enfermedad cardiorespiratoria». A ellos recomendó «que vigilen en hacer deporte en la calle porque no es la mejor de la situaciones». En cualquier caso, Ribó auguró que «esto va a cambiar rápidamente, en el momento que aparezca un poco de viento desaparecerá». Tanto es así que no se ha ordenado que se paralicen ni las quemas de la paja del arroz ni las obras del Parque Central, aunque en este último caso sí «se ha recomendado que se hagan las obras con el mínimo de movimientos de tierra», que son los que provocan la elevada cantidad de partículas sólidas en el aire.

La apreciación del edil de que son las personas sensibles las que tienen que dejar de hacer deporte al aire libre contrasta con las recomendaciones del protocolo municipal, que en su anexo 2 recomienda, literalmente, «no hacer ejercicio físico al aire libre», sin puntualizar si el aviso es sólo para personas especialmente sensibles.