El PP reclama modificar los semáforos de la avenida del Cid Mendoza plantea adecuar el tiempo de parada por los atascos en horas punta tras el informe de Fomento ÁLEX SERRANO VALENCIA. Domingo, 22 abril 2018, 00:17

El grupo popular presentará en la comisión de Movilidad del lunes que el Ayuntamiento modifique la frecuencia de los semáforos de la avenida del Cid tras el informe del Ministerio de Fomento que alertaba de más accidentes y atascos en la A-3 por el desmontaje de las pasarelas y los nuevos pasos de peatones. Será el concejal Alberto Mendoza el encargado de pedir a Giuseppe Grezzi, delegado de Movilidad, que retoque la frecuencia.

En opinión de Mendoza «estos cambios y modificaciones en la citada avenida, una de las entradas a la ciudad de mayor intensidad de tráfico, llevaba aparejado un incremento del tiempo de parada de los vehículos que circulan por ese eje».

«La seguridad vial de peatones, ciclistas y conductores está fuera de toda duda y no debe estar condicionada a decisiones políticas coyunturales, por lo que cualquier medida dirigida a evitar todo tipo de accidentes, atropellos, colisiones, alcances, etc..., que se están produciendo en particular en esta vía debe ser prioritaria», asegura el concejal.

Así las cosas, solicita que la concejalía de Movilidad, «tras un análisis de las intensidades de entrada y salida de la ciudad, las franjas horarias de mayor carga de tráfico y la incidencia de los nuevos tiempos de los pasos de peatones regulados semafóricamente, con carácter de urgencia se proceda a cambiar los reguladores para evitar situaciones de peligro tanto para peatones y ciclistas como para conductores, en aras de evitar la siniestralidad en dicho tramo de la avenida del Cid donde existían las pasarelas».

La moción del PP llega después de que el Ministerio de Fomento enviara un informe en el que alertaba del aumento de los atascos y los accidentes tanto en la avenida como en la A-3, tal como adelantó LAS PROVINCIAS. Un informe de la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana, dependiente del Ministerio de Fomento, alertó al Consistorio, el pasado día 28 de marzo, de que la situación en la avenida «puede generar un aumento de la peligrosidad del tramo, principalmente por la mayor probabilidad de accidentes por alcance». «A la vista de lo expuesto, esta Demarcación considera conveniente informar al respecto para que se considerasen todos estos aspectos en la regulación de semáforos en sentido Valencia», acaba el documento.

El informe señala que el desmontaje de las pasarelas conllevará un aumento del tiempo de parada de los vehículos para que los peatones crucen la calzada, lo que puede suponer «un aumento de las retenciones y consecuentemente en la autovía en sentido de entrada a Valencia en horas punta».

Fomento explica que el pasado junio se llevó a cabo una campaña de aforos en la A-3, en diferentes zonas próximas al área metropolitana de la ciudad. «En concreto se aforó en el punto kilómetro 350+800, en el entorno del enlace de Xirivella, junto a la entrada de Valencia, arrojando unos valores de intensidades medias diarias de 138.575 vehículos por día, con un porcentaje de pesados del 6,18%. Por la calzada sentido Valencia circularon 51.898 vehículos por hora, con un porcentaje de pesados del 5%», indica el documento.