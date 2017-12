El ranking internacional The World’s Best Cities 2018 en fotos

El ranking internacional The World’s Best Cities 2018 , que tiene en cuenta para elaborar este estudio la calidad del lugar, su reputación y la identidad competitiva ha situado a Valencia en el puesto número 86 de las mejores ciudades del planeta. El portal especializado, utiliza las opiniones de los visitantes de la ciudad y sus residentes. Este índice, de la consultora internacional Resonance Consultancy, clasifica el éxito de una ciudad al analizar y comparar 23 factores agrupados en seis categorías principales. Descubre en la galería de imágenes el top de las mejores ciudades del mundo y dónde aparece Valencia.

1. LONDRES | Best Cities la define como la 'Capital de las capitales'.Reina sobre las mejores ciudades del planeta, impulsada por los Juegos de verano de 2012 y un esfuerzo coordinado para aprovechar la obsesión mundial desde entonces. Los sofisticados gustos de los turistas del mundo finalmente se han adaptado al buffet largo y suntuoso de Londres.

2. NUEVA YORK | La designación como "La ciudad que nunca duerme" hace tiempo que se refiere a este reino de las actividades nocturnas del ingenio humano, señala Best Cities. Hoy en día, encapsula la ambición desenfrenada de empujar los límites de lo que es posible en un contexto urbano mientras se administra un lugar para las generaciones futuras.

3. PARÍS | Best Cities destaca que a pesar de varios ataques terroristas frustrados y otros aterradoramente llevados a cabo, los parisinos se hayan negado a renunciar a su alegría de vivir y orgullo inigualable en su ciudad, orgullo que fue cultivado, defendido, aplastado y recapturado a lo largo de las orillas del Sena y en los pasadizos renacentistas durante más de un milenio.

4. MOSCÚ | La curiosidad acerca de Rusia ha aumentado a medida que ha crecido la intriga política, lo que podría explicar por qué Moscú fue el 13º término de búsqueda con mayor tendencia en el último año, según el ránking de Best Cities. La fascinación global por la ciudad tiene ahora mucho que ver con la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2018. Del 14 de junio al 15 de julio, el Estadio Luzhniki de Moscú, en el complejo olímpico de 145 hectáreas de la ciudad, estará en el centro del evento nacional como anfitrión de los partidos de apertura y final, entre otros

5. TOKIO | La movilidad cinética, la innovación y la eficiencia de Tokio las 24 horas cautivan a los visitantes globales, como refleja Best Cities. Pero es solo cuando se considera la motivación de esta legendaria ingeniería y gran diseño que surge otra característica: la resistencia frente a la radiación nuclear, los terremotos, los tsunamis y, en los últimos siete años, a los tres al mismo tiempo. Hoy en día, hay una gran cantidad de construcción en etapa inicial con vistas a los Juegos de Verano de 2020.También existe un compromiso sin precedentes con el desarrollo sostenible, y el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la ciudad en un 25% con respecto a los niveles del 2000. Su infraestructura está centrada en los ciudadanos, como dos estaciones de metro muy necesarias en las líneas Yamanote y Kibiya, agregará aún más eficiencia al movimiento por los conglomerados urbanos de Tokio.

6. SINGAPUR | Singapur es una superpotencia financiera asiática de rápido surgimiento cuyos líderes municipales adoptan un enfoque metódico respecto de la planificación urbana, considerando las necesidades de la ciudad mucho más allá de las próximas elecciones. Best Cities destaca que la reinversión de Singapur en el reclutamiento de investigadores, talentos y jefaturas corporativas asegura que será el hogar de una ciudadanía económicamente sostenible en las próximas décadas. Desde las alturas de las grúas en el horizonte hasta las doradas fachadas de Orchard Road, la versión de Singapur de la Quinta Avenida de Nueva York para la moda y el entretenimiento de alta gama, la ciudad conoce a su afluente audiencia global: visitantes adinerados que buscan eficiencia, seguridad y exotismo. Es por eso que la ciudad continúa rompiendo récords de visitas: 13.1 millones de visitantes internacionales aterrizaron el año pasado, un aumento de 8.8% desde 2015.

7. DUBAI | El enfoque de Dubai para el diseño, la arquitectura y la cultura del consumidor son los fuertes de Dubai según Best Cities. En esta ciudad se encuentra el edificio más alto del mundo, la carrera de caballos en la que se mueve más dinero del mundo, las fuentes coreografiadas más altas del mundo, la única propiedad de siete estrellas del mundo y el centro comercial más visitado del planeta. Sí, está todo en Dubai, en la ciudad más poblada de los Emiratos Árabes Unidos.

8. BARCELONA | Best Cities destaca el Plan Estratégico de Turismo 2020 impulsado por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Recomiendan visitar El Born, un barrio conocido tanto por su vida nocturna ecléctica como por su popular Museo Picasso. Invitan a acudir a un bar o restaurante en El Raval y para tener la oportunidad de hacer amistad con los artistas locales, músicos o diseñadores que llaman hogar a este barrio para tal vez terminar compartiendo un plato de pinchos con ellos. Como plan proponen explorar el barrio de Gràcia, donde terminan las hordas de turistas de camino al pintoresco Parque Güell de Gaudí,.el Eixample o La Sagrada Familia,cuya finalización está programada para 2026.

9. SAN FRANCISCO | Best Cities asegura que San Francisco ha tomado siempre nota de nuestros sueños, ha redactado un plan de acción y se ha puesto a trabajar. El puente Golden Gate, brillando contra la cambiante niebla del Pacífico, es un recordatorio de que la ingeniería hace posible lo imposible. Aquí, incluso la geografía parece tener un algoritmo, con 49 colinas destiladas en la cuadrícula de siete por siete millas de la ciudad. San Francisco es cosmopolita. Entre sus lugares emblemáticos destaca el Moscone Center, un centro de convenciones que acoge de todo, desde los eventos de lanzamiento de Apple hasta el Comic Con. La mítica cárcel de Alcatraz, que será renovada en 2018, o el nuevo SF Museum of Modern Art también son espacios a tener en cuenta a la hora de visitar San Francisco.

10. CHICAGO | La ciudad estadounidense, según Best Cities, destaca por su programa cultural y una infraestructura robusta que facilita su exploración. Los visitantes de hoy pueden acomodarse en la icónica arquitectura estadounidense como nunca antes gracias a varios locales que se han abierto en las azoteas de varios edificios. En lo alto del lnuevo Chicago Athletic Association Hotel, ubicado en un edificio gótico veneciano construido para la Feria Mundial de 1893, está Cindy's, un restaurante con terraza que ofrece vistas panorámicas del Art Institute of Chicago, el Millennium Park y el lago Michigan.

11. MADRID | Para Best Cites, en Madrid, todo lo viejo es nuevo. Toma como ejemplo el Mercado de San Fernando, que alguna vez fue un mercado cubierto tradicional que se ha convertido en un centro no solo de comida y bebida. Nos recomiendan hacer una parada para tomar tapas en Bond 40 donde también se ofertan más actividades, desde presentaciones de baile y conferencias, hasta clases de tango y cocina o sesiones de DJ que comienzan el fin de semana. Muy cerca se encuentra La Casa Encendida, un edificio de principios del siglo XX con un estilo de arquitectura neo-morisca, que se ha convertido en un punto de acceso para conciertos, conferencias y exposiciones.

12. LOS ÁNGELES | Best Cities destaca del centro de Los Ángeles la cantidad de densos paisajes urbanos que tiene para pasear. Pone en valor su amplia oferta cultural: el museo The Broad, con su entrada gratuita, arquitectura 'instagrammeable' y algunas de las colecciones de arte de posguerra de más alto perfil en el continente americano; la futura Marciano Art Foundation; la reapertura del antiguo Museo de Arte de Santa Mónica; el Instituto de Arte Contemporáneo de Los Ángeles y el Museo de Arte Narrativo de George Lucas, que se inaugurará en 2021 en el Parque de Exposición del Downtown. Para el portal no pasa desapercibido el clima de la ciudad, el séptimo mejor del mundo, y su capacidad realizar actividades al aire libre (ocupa el puesto 30 en esa lista a nivel mundial).