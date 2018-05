El quinto contenedor desconcierta

valencia. La nueva pieza de mobiliario urbano que el Ayuntamiento de Valencia planea poner en las calles no es un banco, ni equipamiento para personas mayores, ni siquiera una marquesina de autobús. Es un contenedor y amenaza con levantar polémica. El marrón, donde irán los restos orgánicos, se implementará en la mitad de la ciudad a finales de año para que esté totalmente integrado en toda Valencia durante 2019. Vecinos y consumidores aprueban la medida porque consideran que favorece el reciclaje, pero critican duramente la falta de información y los problemas de espacio que generará en unas calles de Valencia que en muchos puntos, consideran, ya se encuentran saturadas.

«Todas las medidas que ayuden a cuidar el medio ambiente están muy bien, pero se está dejando todo el peso del reciclaje en los ciudadanos. Falta formación e información», puntualizó ayer Fernando Móner, presidente de la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (Avacu). El contenedor marrón, del que se colocarán 1.470 en noviembre y diciembre en la mitad de la ciudad, es «lógico»: «Cada producto debe ir en su contenedor respectivo ya que luego cuesta mucho separarlo. Está muy bien, pero con campañas de formación e información, especialmente con los jóvenes y niños». Además el depósito que puede crear confusión a los vecinos por la diferenciación entre la basura que corresponde al de color gris y a este nuevo marrón. Ante ello Móner volvió a señalar hacia la comunicación «antes de tomar medidas que por muy bien que estén se deben explicar a todos».

Otra cuestión a tener en cuenta y en la que Fernando Móner se centró ayer es en el espacio de las viviendas y la posibilidad de disponer de recipientes para reciclar residuos domiciliarios, plástico, cartón, papel, vidrio, aceites y pilas. «Las viviendas actuales no tienen 300 metros cuadrados. Suelen ser de 90 y no en todas se puede tener un espacio necesario para el reciclaje que se debe hacer. Se está dejando el peso en el ciudadano y eso es un error. Quizás hay que plantearse quitar tipos de embalajes, tipos de envases y hacer compras diferentes porque el ciudadano no puede reciclar lo que se pide en su vivienda ya que no se dan ni herramientas ni formación», señaló Móner.

«En Velluters no cabe nada más en las aceras, cada vez hay más obstáculos», dice María José Volta «Los edificios son viejos y muchos no tienen aparcamiento», recuerda Toni Pla, de Patraix

Los vecinos, por su parte, insisten en el poco espacio que quedará no sólo en las casas sino también en la calle. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, María José Broseta, explicó que el Consistorio tendrá que buscar «zonas donde no molesten». En otros barrios de la ciudad, donde el entramado urbano plantea calles estrechas y donde hay poco aparcamiento, alertan de los problemas para estacionar y del poco espacio en las aceras. La secretaria de la Asociación de Vecinos El Palleter de Velluters, María José Volta, fue aún más radical al asegurar que no caben más contenedores. «Están todos encima de las aceras. Lo de poner más obstáculos para la gente que pasa y que luego la gente acabe orinando en ellos...», criticó la dirigente vecinal, que se ha mostrado siempre muy combativa contra los problemas de convivencia que generan quienes acuden al barrio del Carmen de fiesta y aparcan en Velluters y vuelven a por el coche de madrugada. «Deben estar ubicados de forma de que no generen molestias y no pueden ocasionar problemas», indicó la secretaria de El Palleter, que insistió en que en las abigarradas calles de Velluters «cada vez hay más obstáculos».

Idéntica situación en el Marítimo. El presidente de la Asociación de Vecinos Grau-Port, Vicente Andrés, señaló que en su barrio «son todas calles estrechas y ya hay problemas para aparcar». «Si ponen más contenedores habrá menos sitio», criticó, e insistió en el cuidado de los mismos: «Si nos llenan los barrios de contenedores y luego están por fuera llenos de basura, ¿de qué sirve?». Indicó el presidente que en el Grao «hay importantes problemas de aparcamiento». «Es un barrio viejo con muy pocas fincas con aparcamiento y ahora la gente se va defendiendo con el antiguo circuito pero el aparcamiento está bastante complicado. Las calles son todas muy estrechas», insistió.

De la misma opinión es Toni Pla, presidente de la Asociación de Vecinos de Patraix. Se trata también de una zona envejecida donde los edificios no tienen aparcamientos, lo que genera problemas de estacionamiento en la calle. «Tenemos un déficit de zonas de aparcamiento». «Habría que mirar cómo colocarlos. No sé cómo ha ido en otros barrios pero aquí hay muchas viviendas que no tienen aparcamientos subterráneos y se van quitar plazas», dijo, y recordó que en Patraix se puso en marcha la segunda experiencia piloto de contenedores soterrados. «Está muy bien», resumió el dirigente vecinal, que propuso «contenedores circulares con cuatro bocas para que ocupen menos espacio».