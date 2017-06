La EMT quiere cobrar el comedor a los trabajadores Los sindicatos rechazan la propuesta de la empresa, que pretende que los conductores paguen los bonos gratuitos de sus familiares directos Á. S. Sábado, 10 junio 2017, 20:56

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) del Ayuntamiento de Valencia ha propuesto, en el marco de la negociación del próximo convenio, que los trabajadores paguen por usar el comedor de la empresa y los bonos gratuitos para sus familiares directos que tenían disponibles desde hacía años. Los sindicatos rechazan esta propuesta que sí incluye mejoras en el sueldo de los cargos directivos.

Empresa y comité tuvieron una reunión esta misma semana, donde la EMT presentó una propuesta en la que se congelan todos los conceptos salariales, tales como primas, antigüedad, bolsa de vacaciones, complemento de jubilación, reconcomientos médicos u horas extraordinarias. Pero lo que más soliviantó a los trabajadores es la intención de la empresa de empezar a cobrar conceptos que hasta el momento eran gratuitos. La EMT quiere que los trabajadores paguen el servicio de comedor, del que hacen uso cientos de conductores al día por sus horarios, o los bonos gratuitos a los que tienen derecho cónyuges e hijos hasta los 25 años, según fuentes consultadas. Hasta el momento, estos abonos eran gratuitos, pero ahora la empresa quiere cobrarlos como «pago en especie», a razón de 25 euros al mes por cada abono e independientemente de si se usa o no.

Además, la EMT mantiene complementos por puestos de mando (del 6 al 12% del sueldo base), por responsabilidad (del 5 al 8%), por poderes mercantiles (hasta 3.000 euros al año) o por dedicación, prima para puestos directivos que asciende a 10 euros por día trabajado, según informan desde Comisiones Obreras. Para el sindicato, la propuesta es «una falta de respeto a los representantes de los trabajadores». Fuentes del sindicato insisten en que se trata de un intento «de eliminar derechos sociales que tantos esfuerzos nos han costado conseguir y que a cambio de otros conceptos (salarios, condiciones, jornadas, productividad, etc) hemos mantenido».

«Cómo se nota que estos dirigentes no han padecido en la EMT situaciones límite como huelgas, pérdidas de salarios... Se les nota que no tienen ningún arraigo en la EMT. Ellos saldrán de la EMT la próxima legislatura y no les importa lo más mínimo cómo nos quedemos los trabajadores».

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés criticó que el tripartito «hace política empresarial a la derecha de la derecha en la EMT». «No me extraña que a Grezzi le anuncien huelgas los propios trabajadores de la casa. Ahora que tiene que actuar de gestor se ha convertido en el gestor más dictatorial de la historia de la empresa», lamentó.