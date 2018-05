Qué hacer hoy sábado 12 de mayo en Valencia

Ecomov afronta este fin de semana su tercera edición con el objetivo de convertirse en el evento de referencia de movilidad ecológica a nivel nacional. Para ello quince marcas de automóviles presentan al público sus novedades en coches ecológicos. A ellos se suman bicis eléctricas, empresas de 'car-sharing' proveedores energéticos y otras entidades que apoyan el modelo de movilidad ecológica en todas sus tecnologías. El objetivo es dar a conocer la tecnología que ya se puede comprar, promulgar sus ventajas en costes y economía y acelerar el paso del mundo de la movilidad a un modelo más ecológico, con menos emisiones y más respetuoso con el medio ambiente. Para ello Ecomov se ha puesto como objetivo impulsar las medidas de 'discriminación positiva', con menso impuestos, zonas ORA gratuitas o reducción de costes, que hacen que más usuarios se pasen a la movilidad 'eco'.

Diversas actuaciones musicales y djs de la categoría de Javi Molina, Alba Steinlen, Maria Margot, Alba Pebblels,Andrés Cavero, Fran Gutiérrez y Valeria Yegupova, que pincharán los mejores ritmos del swing en Tapas con Swing.

Habrá conciertos a cargo de The Sunnysiders, Babalú Swing Band y The Jazzy Troupe Band, así como muestras de lindy hop de la mano de bailarines profesionales. También se realizarán exhibiciones de coreografías y clases de iniciación al lindy hop.

La ciudad de Valencia celebra su fiesta grande en honor a la patrona. La plaza de la Virgen se convierte en epicentro de una actividad prevista en el programa de la Virgen de los Desamaparados. Dansà dels pobles a las 18 horas, Salve en la Basílica a las 20 horas, concierto de la Banda Municipal de Valencia a las 23 horas, castillo de fuegos artificiales a las 00 horas y Gran Dansà posterior conforman la frenética sucesión de actos en pleno corazón de la ciudad de Valencia. Además, en la madrugada del sábado al domingo se celebra a las 05 horas la Misa de Descoberta y a primera hora del domingo la Misa d'Infants a las 08 horas.

La Malvarrosa también celebra sus propios actos en honor a la Virgen de los Desamparados. A las 18 horas está prevista la procesión desde la Iglesia de María Inmaculada de Vera con un recorrido por las calles del barrio.

Ocho librerías de la provincia de Valencia participan en una nueva edición del Día del Cómic Gratis Valencia 2018. Los establecimientos especializados abren sus puertas y a toda aquella persona que acceda al local se le regalará un ejemplar de cómic. Hay 12 diferentes. Los establecimientos programan actividades, charles y firmas de cómics para celebrar este día.

Valencia prosigue con la celebración del Festival 10 sentidos. Para el día de hoy, el grueso de la programación se traslada a la plaza del Ayunamiento. Desde las 12 del mediodía y hasta pasadas las 21 horas se exponen varias muestras artísticas entre las que destaca la recuperación de la 'tortada de Goerlich' de la plaza del Ayuntamiento por aprte de Edu Comelles. El resto de la programación se puede consultar en la web del festival.

22 esatablecimientos ofrecen durante el mes de mayo una serie de tapas con productos de origen valenciano. Así nace la nueva ruta de la tapa en Valencia que acabará con un concurso entre las muestras participantes y que da la posibilidad de disfrutar de creaciones llevadas a cabo por chefs destacados.

Seis pedanías de la ciudad de Valencia acogen actos festivos dentro del programa de Cultura als Pobles de Valencia. Los actos comienza a las 11:30 horas con el cuentacuentos 'Contes valencians' y un taller participativo de marionetas para niños que durará hasta las 13:30 horas en la plaza del Marqués de Vallterna de El Perellonet. Por la tarde los actos se traslada a Benifaraig en el que la calle de L'Eliana acoge un nuevo cuentacuentos a las 19 horas. A la misma hora pero en Carpesa será el turno de otro cuentacuentos en la plaza del Pueblo. La compañía Els Bessons llevará a cabo a las 19 horas una exhibición de danzas populares valencianas en Mauella. A las 20 horas, espectáculo de humor y magia a cargo de Rubén Aparisi en La Punta. A las 20:30 horas, en El Palmar, cine al aire libre con la película '14 d'octubre de 1957. el dia en què parlaren les pedres'. Cierra esta jornada de actos el monologuista Álex Martínez en La Punta a partir de las 22:30 horas.