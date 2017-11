El PSPV pilotará un nuevo intento para peatonalizar la plaza del Ayuntamiento Vista general de la plaza del Ayuntamiento de Valencia. / LP Sarrià se adelanta a Grezzi para tutelar la reforma pero deja abierta la alternativa de un cierre parcial durante las obras de la plaza de la Reina PACO MORENO Viernes, 17 noviembre 2017, 01:25

valencia. Una moción del concejal de Ciudadanos Narciso Estellés en el pleno municipal de Valencia sirvió ayer para desvelar que la concejalía de Desarrollo Urbano, gestionada por el socialista Vicent Sarrià, pilotará la reforma y peatonalización de la plaza del Ayuntamiento a través de un concurso donde se contará con un jurado.

De esta manera, Sarrià se adelanta al delegado de Movilidad, Giuseppe Grezzi, quien anunció hace escasas fechas una peatonalización parcial, efímera, aprovechando el corte de tráfico de la calle San Vicente debido a la reforma de la plaza de la Reina. Esta actuación fue calificada por el edil socialista como una «actuación transitoria» en el hemiciclo, en caso de que se haga finalmente, aunque después aclaró a LAS PROVINCIAS que todo estará supeditado a la intervención definitiva que se apruebe.

La presentación de Grezzi el 25 de octubre se produjo días después de iniciarse la votación vecinal de los presupuestos participativos de 2018, que deben repartir siete millones de euros. En la primera fase de propuestas la peatonalización de la plaza se posicionó enseguida como la que más apoyos recibió. Ahora, si supera finalmente todas las cribas pendientes, esa inversión será para el servicio de Proyectos Urbanos y el concurso aprobado ayer.

La propuesta de Estellés pasaba por paralizar la llamada peatonalización blanda prevista a partir de abril del próximo año, si se cumplen los plazos de la reforma de la plaza de la Reina. Entonces se cortará al tráfico el último tramo de la calle de la Paz, para desviar todo el tráfico (incluido transporte público) por la calle Marqués de Dos Aguas. De ahí que consideró una oportunidad peatonalizar la parte de la plaza del Ayuntamiento que va desde la calle San Vicente hasta Periodista Azzati, en la parte colindante a la sede consistorial. El anuncio lo hizo en solitario y provocó un conflicto más entre Compromís y el PSPV, al considerar la portavoz socialista, Sandra Gómez, que debía apostarse por un proyecto definitivo y no una peatonalización a base de jardineras.

La segunda propuesta de Estellés decía precisamente que la concejalía de Desarrollo Urbano coordine un proyecto definitivo e integral, lejos de los «macetazos» que pretende repartir Grezzi con otro tipo de mobiliario urbano para cortar el tráfico y que pase por la vía de servicio junto al Rialto y el Ateneo.

La alternativa presentada por Sarrià incidió en este aspecto: «Con independencia de las afecciones que sobre la movilidad en la plaza del Ayuntamiento y su entorno tendrán las obras previstas en la plaza de la Reina, se propone encargar al servicio de Proyectos Urbanos la elaboración del pliego de condiciones del concurso, con intervención de jurado, para la selección de la propuesta y posterior redacción del proyecto y dirección de las obras para la reurbanización integral de la plaza del Ayuntamiento», señala la enmienda alternativa que salió adelante con los votos del tripartito.

Tal y como se redactó el texto, no quedó claro para los dos grupos de la oposición sí se desestimaba la peatonalización blanda promovida por Grezzi. De ahí que votaran en contra. El edil del grupo popular Alberto Mendoza comentó que los cambios previstos «afectan a 1,6 millones de viajes en la EMT», para reflejar la importancia de coordinar los desvíos de tráfico cuando se corte la plaza de la Reina.

«Afecta a los taxistas, al bus turístic, a los proveedores, a mucha gente y todo eso hay que reubicarlo», para preguntarse si las 15 líneas que serán desviadas acabarán en la calle Colón. «Esa vía no podrá con tanto tráfico», aventuró.

El concejal de Movilidad no participó en el debate y fue Sarrià el que se encargó de hablar «en nombre del gobierno» dejando clara la posición del grupo socialista en lo que consideró una «prioridad» para este mandato, pese a que no estaba en los planes. La intención es dejar al menos antes de mayo de 2019 el proyecto aprobado y entregado para la realización de las obras, después del oportuno plan de participación ciudadana que resolverá posibles conflictos por los usos. El Ayuntamiento ya intentó sacar adelante algo parecido en 1998, aunque aquel concurso resultó fallido y no se ejecutó la propuesta ganadora, que tenía igual que ahora se pretende hacer, un claro predominio peatonal.