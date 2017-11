94 propuestas pasan a la segunda fase en la consulta ciudadana DecidimVLC Un total de 562 propuestas se habían presentado en la tercera edición EUROPA PRESS Valencia Jueves, 9 noviembre 2017, 15:44

Un total de 562 propuestas se han presentado en la tercera consulta ciudadana DecidimVLC, para inversiones en la ciudad y en los Pueblos de Valencia. De estas propuestas, 94 pasan a la segunda fase, que supone el estudio de viabilidad técnica, económica y jurídica por parte del Ayuntamiento.

La concejala de Participación Ciudadana y Acción Vecinal, Neus Fábregas, ha expresado este jueves durante una rueda de prensa su satisfacción al tratarse de "propuestas que se alinean con el modelo de ciudad del Govern de la Nau".

En esta primera fase, que ha sido del 18 de octubre al 8 de noviembre, la ciudadanía ha añadido 546 propuestas a las 16 que ya incorporó la corporación municipal. Desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Acción Vecinal se ha informado este jueves que a la fase de viabilidad han pasado 84 propuestas de la ciudadanía, que requerían 100 apoyos, y 10 del Ayuntamiento, que requerían 200 apoyos.

Estas propuestas de inversión, como ha explicado la concejala Neus Fábregas, muestran un "interés" por el modelo de ciudad que plantea el equipo de gobierno, donde destacan temas como por ejemplo la movilidad, las zonas verdes, los temas animalistas, la memoria histórica, la conectividad y los deportes. Los criterios fundamentales para superar la segunda fase, que durará hasta el 30 de noviembre, es que sean propuestas que se incluyan en el capítulo de inversiones y que sean de competencia municipal.

Del 1 al 15 de diciembre se hará la votación -digital- final con todos los proyectos que han pasado la fase de viabilidad y ha señalado que "dependiendo del presupuesto de las propuestas también se valorará la idoneidad de hacer una primera fase o una segunda". "La ciudadanía tendrá 7 millones y decidirá qué prioridad le da a los proyectos", ha explicado la concejala.

Las propuestas del Ayuntamiento y la ciudadanía

Los proyectos del Ayuntamiento que han superado la primera fase son el centro de recuperación de los gatos de la calle (1.155 apoyos), los baños públicos en el jardín del río Turia (1.149), la mejora de la eficiencia energética de la instalación de alumbrado (822), el carril bici en las grandes vías Fernando el Católico y Ramón y Cajal (783), la reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta (628), el soterramiento de contenedores de residuos urbanos en núcleos históricos (622), el carril bici en Serrería (366), la restauración del refugio de la Guerra Civil en Masarrojos (287), la red wifi pública en los Pueblos de Valencia (236) y la construcción de un nuevo campo de fútbol y vestuarios en la Torre (213).

Algunos de los proyectos de la ciudadanía con más apoyos han sido peatonalizar la plaza del Ayuntamiento para siempre (1.343 apoyos), una nueva línea de autobús que conecte la Ronda Norte (840), un aumento de la frecuencia en el servicio de transporte público (652), zonas libres de excrementos y orina de animales y de personas (569), un carril bici en la avenida Primado Reig (564), crear una "ruta del colesterol" entre Benimàmet y Campanar (390) y baños públicos autolimpiables en la calle (378).

Reurbanización de Pérez Galdós - Giorgeta

Preguntada, en concreto, por la propuesta de reurbanización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta, la edil ha apuntado que este proyecto "probablemente sea la primera fase". "Ya habíamos hecho en la anterior consulta la redacción del proyecto que es lo primero que necesitas para hacer esta gran obra, y ahora se hará probablemente una primera fase. Y es con los servicios técnicos con los que debemos determinar qué fase primera sería importante hacerla para comenzar este proceso de reurbanización", ha explicado.

Según la concejala el proyecto está estimado en 7 millones de euros y "tiene diferentes fases", pero ha señalado que no se hará "un proyecto en el que solamente una propuesta se lleve 7 millones". Por ello ha asegura que se valorará entorno a cuántos millones puede estar la primera fase "para poder dar abasto".

En cuanto al tiempo que podría llevar la reurbanización de las avenidas, ha señalado que "los proyectos de ciudad lógicamente durarán más" que los de distrito. No obstante, ha asegurado que "eso no quiere decir que no se haga". La edil ha agregado que es "un proyecto que ya comenzó el año pasado con la redacción" y si pasa la votación "será un proyecto que se haga" aunque puede que tenga varias fases.

La edil ha señalado que espera que pasen "el máximo número posible de propuestas" y ha destacado que "la ciudadanía debe continuar apoyando los proyectos que pasen a la fase de votación" porque según Fábregas, "también es una manera de priorizar y poner en el centro a la ciudadanía en el impulso de las políticas públicas".

Comparativa con las anteriores consultas

Por otro lado, la concejala ha señalado que en esta consulta la página web ha recibido 57.723 visitas en los quince días de la primera fase y 29.891 apoyos.

Respecto a la comparativa con años anteriores, Fábregas ha destacado que es "complicado" comparar esta consulta con las realizadas anteriormente, ya que según la concejal se trata de "procesos diferentes".

No obstante, ha señalado que en la consulta del 2015-2016, la ciudadanía presentó 503 propuestas que pasaron directamente al estudio de viabilidad. Mientras que en la consulta del 2016-2017 se presentaron 591 propuestas de las cuáles pasaron 266 a estudio, ya que en este caso se necesitaban más de 30 apoyos para que las propuestas pasasen a la siguiente fase.

En cuanto a la participación, la concejala ha apuntado a un incremento de visitas en un 272,64% solo en 15 días con respecto a los años anteriores que había más días en la primera fase. Asimismo ha habido un incremento de los usuarios en un 195,54%.

La edil ha añadido que no han realizado un estudio sobre el perfil de usuario que ha votado durante la consulta pero sí que ha asegurado que por las propuestas se deduce "que hay juventud que ha votado porque hay proyectos" como instalaciones para poder practicar parkour.