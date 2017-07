El primero para comprar un palco Vicente Castells, vecino de Ruzafa, primero en la cola de las taquillas de Viveros. / irene marsilla Valeria Calderón, nieta del vecino de Ruzafa, saldrá el domingo en una carroza por ser la reina del altar de San Vicente del barrio Vicente Castells hará 48 horas de cola para que su familia vaya a la Batalla de Flores Jueves, 27 julio 2017, 01:31

valencia. No es la primera vez que hace cola, pero este año tiene un motivo especial. Vicente Castells Cebrián, vecino de Ruzafa, tendrá que esperar durante 48 horas en la puerta de las taquillas de los jardines de Viveros para obtener uno de los preciados palcos para ver con una posición privilegiada la Batalla de Flores. Este valenciano fue ayer el primero en iniciar la fila, a las 9.30 horas, a pesar de que los sesenta últimos palcos que salen a la venta por compra presencial no se podrán adquirir hasta mañana, a partir de las 9 horas.

Vicente cuenta con emoción que su nieta, Valeria Calderón Castells, es este año reina del altar de San Vicente de Ruzafa y saldrá en una de las carrozas que el Ayuntamiento de Valencia reserva además de a sectores falleros, a las fiestas del cap i casal. «Como abuelo que soy, haré todo lo que sea necesario por mi nieta y mi familia. Como tienen el gozo de verla pasar, pues aguantaré dos días seguidos en la sillita plegable que me he traído para que no me quede sin palco. Como sólo había sesenta, no he querido llegar tarde».

Argumenta que hará dos días de guardia a la puerta de los Viveros, «pero luego el día de la Batalla de Flores seguramente me quedaré cuidando a un familiar. Pero valdrá la pena que toda la familia pueda ver pasar a Valeria».

Para hacer menos pesado el tiempo de espera, Vicente acudió con un aparato de música y una mochila con lo más esencial: «He traído café, agua y bocadillos de embutido, que es lo que más aguanta. También llevo pipas y una batería de móvil, para no quedarme desconectado». Además, la mujer acudirá ocasionalmente para llevarle comida y atender las necesidades del momento.

Este vecino de Ruzafa explica que primero probaron suerte con la venta online, pero «a pesar de estar varios miembros de la familia con tres tablets, dos ordenadores y cuatro teléfonos, pero no hubo forma de conseguir un palco. Hubo un momento que pude hacer un primer paso con la tarjeta, pero no aceptó el número. Es una pena que no se haya organizado mejor», opina.

En la misma cola, estaba también Ana María García Tarín. «Mi nieta, Lucía Martínez Galindo, de la falla Espartero-Músico Plasencia ha sido preseleccionada y he venido con un compañero de la falla, Juan Luis García, para conseguir algún palco». Tere Saurí, de Evaristo Bas-Cullera, también hizo ayer por primera vez en su vida cola. «Tenemos preseleccionada a Yaiza Belloch y Serezade Andujar saldrá en otra carroza por el sector, por eso venimos. Nos encanta el fallerío. Y por las noches nos relevarán los jóvenes de la comisión», indica.

Otra fallera que también ha optado por hacer cola es Elisa Marco. «Soy la tía de la fallera mayor infantil de Duque de Gaeta. Tenemos a María Melero preseleccionada y Victoria Mínguez saldrá en una carroza del sector».

Ayer, además, según fuentes consultadas, fueron varios los usuarios que no pudieron finalizar la compra online de entradas el pasado jueves porque les daba error en el último trámite, y ayer se les resolvió la incidencia y se les ofreció la opción de comprar localidades para la Batalla de Flores del domingo.