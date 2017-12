Así es un día prenavideño en el Mercado Central de Valencia

En este particular recorrido, los embutidos ibéricos son los entrantes por excelencia. Jamón, lomo, chorizo, salchichón y morcilla. Productos gourmet.

Aunque hay gente que no se resiste y ya empieza a comprar las pastas, polvorones y merengues que compartirán mesa durante estas navidades con los turrones y bombones.

Las especias ocupan un lugar importante entre los comerciantes. Entre los condimentos más buscados por los valencianos destaca el azafrán, la pimienta negra y el orégano. Le siguen el paso la cúrcuma, el tomillo y el perejil. Y por el camino avanzan especias como el curry que cada vez tiene más espacio en las cocinas no tradicionales.

