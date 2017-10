El ponente del metro niega amistad con las víctimas ante una «recusación temeraria» El juez José María Tomás y Tío. / Irene Marsilla El magistrado Tomás y Tío rechaza en un informe a la Audiencia que tenga afinidad con la asociación o interés en favorecer a un grupo político ARTURO CHECA Valencia Miércoles, 11 octubre 2017, 21:42

El principal afectado por la recusación presentada por los siete investigados en la causa penal del accidente del metro, el magistrado José María Tomás y Tío, ha mostrado también sus 'cartas' a la sección segunda de la Audiencia. El juez es el ponente del recurso presentado por la fiscalía y la AVM3J (Asociación del Víctimas del Metro del 3 de Julio) y el destinatario de la recusación interpuesta por los exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), quienes consideran que el magistrado tiene una «amistad íntima» con las víctimas del siniestro, que dejó 43 muertos y 47 heridos.

Los investigados piden a la Audiencia que se aparte al juez de esta labor, esgrimiendo que el magistrado preside la Fundación por la Justicia, entidad organizadora del Humans Fest, un festival que a comienzos de año acogió el estreno del documental 'La estrategia del silencio', película que critica la labor de la juez instructora y recoge los años de lucha de la asociación. Además, esgrimen que fue propuesto para formar parte del Comité Jurídico Consultivo por Ciudadanos, partido que firmó, junto a otras formaciones políticas, un documento de apoyo a la asociación de víctimas en 2015.

"Nadie me debe nada, ni de nadie soy deudor, aunque así a muchos agradecido", subraya Tomás y Tío

Tomas y Tío estima en su informe que la recusación «es incluso temeraria, porque está combatiendo la propia esencia de la justicia. Sin verdad no puede haber justicia», señala el magistrado. En el documento descarta cualquier tipo de amistad, «y mucho más íntima», con la Asociación de Víctimas del Metro, ni con alguno de sus integrantes, aunque me honra la percepción de 'afinidad' con todas las víctimas, quizá uno de los mayores halagos que he recibido en mi actividad profesional».

Apoyo del fiscal

Con respecto a la candidatura de Ciudadanos, recuerda cómo «en el mes de julio de este año fui sustituido como candidato al Consell Jurídic». Tomás y Tío concluye: «No me cabe duda alguna que nadie me debe nada, ni de nadie soy deudor, aunque sí a muchos agradecido».

El fiscal ya estimó en su informe que «no se deduce ningún tipo de amistad íntima o enemistad» del magistrado con ninguna de las partes inmersas en el caso del accidente con 43 muertos. El ministerio público se manifestó así con respecto a la presidencia del ponente en el festival.

Sobre la propuesta de Ciudadanos, la fiscalía subraya que fue elegido por el partido político «sin aducir circunstancia alguna atribuible al magistrado que pueda comprometer su imparcialidad».