El polideportivo del Parque Central será gestionado por el Ayuntamiento La nave que se destinará a un polideportivo, en una imagen reciente. / irene marsilla Deportes descarta sacar a concurso la concesión y asumirá una inversión de tres millones de euros al tratarse de un recinto singular en Valencia P. M. Jueves, 5 octubre 2017, 00:53

valencia. El polideportivo de la Nave de Ribes será de gestión directa y municipal, con una inversión prevista de tres millones de euros. La concejal de Deportes, Maite Girau, argumentó ayer que se trata de uno de los recintos deportivos más singulares de Valencia, lo que justifica que no salga a concesión y sea asumido desde la Fundación Deportiva Municipal.

El Consistorio ha sacado a concurso la redacción del proyecto para el equipamiento de la nave atribuida al arquitecto Demetrio Ribes, la más grande del Parque Central, La licitación parte con un precio de salida de 139.000 euros aunque no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia, por lo que las empresas aspirantes no pueden presentar todavía las ofertas. Girau comentó que las obras se realizarán en 2018, aunque no descartó que se prolongue al año siguiente dada la complejidad del proceso.

Como adelantó LAS PROVINCIAS, el mayor espacio se reservará para una pista de fútbol sala polivalente con el balonmano, además de una zona de agua con spa, baño turco y una piscina cubierta. La oferta añadirá una entreplanta para ubicar otras disciplinas deportivas y una sala de musculación.

El último de los polideportivos municipales que se abrió corresponde precisamente a otro recinto industrial, en este caso en la avenida de Francia. La antigua fábrica de la Cros se sitúa junto a uno de los accesos del túnel de Serrería y su rehabilitación fue asumida por las arcas municipales, para después salir a concurso su gestión, con una oferta donde destacan pistas de pádel y una piscina cubierta.

Se trata de concesiones de larga duración para hacer más atractivo el contrato, incluso con algunos años de carencia en el pago del canon. La concejal de Deportes añadió que también se ultima el concurso de obras para construir un campo de fútbol en Malilla, además de estar en licitación el proyecto de un polideportivo en el barrio de San Isidro, entre otras iniciativas.

Sobre el Parque Central, la nave atribuida a Ribes está próxima a otras dos menor tamaño que sí estarán en marcha el próximo año, una como sede de la Universidad Popular y otra como centro de Juventud. La rehabilitación de estos recintos ha supuesto la consolidación de los cimientos, la limpieza de las fachadas y la eliminación de elementos impropios, entre otras obras.

En todos los casos, el encargo de la sociedad Parque Central ha sido no avanzar en el equipamiento de los inmuebles, dado que la instalación por ejemplo del cableado eléctrico dependerá de los usos decididos por el Consistorio. La previsión es que la primera fase del jardín abra sus puertas las próximas Fallas, lo mismo que sucederá con las naves menores para dotaciones.