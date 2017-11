La policía recupera una casa okupada del Cabanyal Tapiado de la finca en la calle de la Reina con Amparo Guillem. / lp El Ayuntamiento actuó de urgencia tras comprobar en un juicio y por información de los vecinos que la casa estaba ya vacía LOLA SORIANO Jueves, 9 noviembre 2017, 00:49

valencia. El Cabanyal cuenta desde ayer con una casa menos okupada. La Policía Local recuperó al mediodía una finca propiedad municipal, en la calle de la Reina 117, que llevaba más de cinco años en manos del movimiento okupa.

El operativo contó con 13 coches de la Policía Local y una Unidad de Intervención Policial (Policía Nacional) aunque no se precisó hacer desalojos, ya que el inmueble estaba vacío. El Ayuntamiento decidió actuar de urgencia una vez tuvo información de que el edificio de dos plantas y 500 metros cuadrados estaba deshabitado. Años atrás se intentó identificar a los okupas; se propuso una mediación y se tuvo que llevar a los juzgados. Precisamente durante la vista judicial, celebrada hace 20 días, el Consistorio pudo saber que la pareja okupa ya no vivía allí, no fue localizada por su letrado y no se personaron. También ha sido vital el papel de los vecinos, que informaron de que llevaban dos meses sin entrar.

La concejal de Servicios Sociales, Consol Castillo, accedió ayer al inmueble y un arquitecto realizó mediciones. «Se comprobó, como ya sabíamos, que en la primera planta había un boquete», según indicaron. También acudieron los Bomberos, que detectaron el peligro de derrumbe de la primera planta y del techo del bajo. Este antiguo colegio se transformará en un centro social. Se invertirán 300.000 euros del plan Confianza. Las obras comenzarán en 2018 y durarán ocho meses.