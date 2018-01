La Policía Local de Valencia inicia una campaña de vigilancia sobre las condiciones de seguridad de los vehículos Se controlará especialmente el buen estado de los sistemas y equipamientos de seguridad de los vehículos más antiguos de la ciudad LAS PROVINCIAS Lunes, 15 enero 2018, 14:50

La Policía Local de Valencia ha iniciado hoy una campaña especial de vigilancia y control de las condiciones de los vehículos que circulan por las calles de la ciudad. Las ocho unidades de distrito, la División de Seguridad Vial y la Unidad de Convivencia y Seguridad participan en esta iniciativa, que se centra en la antigüedad de los automóviles y en el estado de sus sistemas de seguridad.

Tal como se ha señalado desde el cuerpo de Policía Local, la antigüedad de los vehículos puede constituir un factor de riesgo, dado que los modelos con más años en uso carecen de los sistemas y equipamientos de seguridad implantados recientemente. A ello se suman, además, los problemas de desgaste y averías que se derivan de su utilización a lo largo del tiempo.

Durante toda la semana, la Policía Local efectuará controles en los que se comprobará el buen funcionamiento de los elementos principales de seguridad del vehículo: neumáticos, frenos, luces y señalización. En el caso de los neumáticos, se vigilará que no lleven una profundidad del dibujo por debajo del mínimo legal (1,6 milímetros), tal como indica el propio testigo del neumático.

Respecto al alumbrado y la señalización, la Policía Local comprobará también el correcto mantenimiento de los vehículos; y en cuanto a la regulación de los faros, que dispongan de luz suficiente y que no deslumbren a otros conductores. En la campaña también se comprobará que las placas de matrículas estén perfectamente legibles y no deterioradas. El conductor deberá verificar que dichas placas no presenten obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación, lo cual podría llegar a suponer una infracción de 200 a 6.000 euros y la pérdida de 6 puntos del carné de conducir.

Finalmente, se vigilará que los conductores lleven la documentación del vehículo en regla: el permiso de circulación del vehículo, la tarjeta de la ITV y la pegatina correspondiente visible en la luna delantera, así como el preceptivo permiso de conducir. La campaña, que ha sido impulsada por la Dirección General de Tráfico y a la cual se ha adherido el Ayuntamiento de Valencia, se llevará a cabo hasta el próximo domingo, día 21.