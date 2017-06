La Policía alerta otra vez sobre un bulo de atentado terrorista en Valencia El nivel de alerta antiterrorista en estos momentos es de nivel 4, y no de nivel 5, como se asegura en el falso mensaje LAS PROVINCIAS Miércoles, 7 junio 2017, 10:27

La Policía Local de Valencia ha alertado hoy sobre un bulo que está circulando por grupos de whatsapp que informa de una alarma inminente de atentado terrorista en diferentes ciudades de España, como Barcelona, Madrid, Alicante y Valencia. En el caso de la capital del Turia se informa de que el atentado será en las inmediaciones de la Estación del Norte y en el falso mensaje aseguran que ''la Renfe está llena de policías nacionales''.

La Policía Local aconseja hacer caso sólo de las fuentes oficiales y recuerda que el nivel de alerta antiterrorista en estos momentos es de nivel 4, y no de nivel 5, como se asegura en el falso mensaje, que difunde erróneamente que ''acaban de poner al CNP (Cuerpo Nacional de Policía) en Alerta 5, atentado inminente''. El bulo, procedente de ''un grupo que tenemos un amigo que está en el cuerpo nacional de policía en los geos!!! (sic)'' aconseja ''evitar lugares de interés importantes''. ''Han anulado vacaciones y han ido a Madrid 5 grupos más de UIP (Unidad de Intervención Policial) y hay un equipo del Geo en el aeropuerto y si hay que hacer carretera siempre alerta. La renfe esta llena de Policias Nacionales. Confirmado. No se si os habéis enterado pero por las comisarias esta todo revolucionado, alarma inminente de atentado...'', prosigue, antes de volver a aconsejar ''pasadlo a las familias y evitar cines, discotecas, etc.''.

¿Qué es el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA)?

El Nivel de Alerta Antiterrorista consiste en una escala compuesta por varios niveles complementarios, cada uno de los cuales se encuentra asociado a un grado de riesgo, en función de la valoración de la amenaza terrorista que se aprecie en cada momento.

¿Cuántos niveles hay?

La clasificación prevista en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista cuenta con cinco niveles de activación asociados a un determinado nivel de riesgo: el Nivel 1 corresponde a riesgo bajo, el Nivel 2 a riesgo moderado, el Nivel 3 a riesgo medio, el Nivel 4 a riesgo alto y el Nivel 5 a riesgo muy alto.

¿Qué implica cada uno de los niveles?

Cada nivel lleva aparejada la inmediata puesta en marcha de un grupo de medidas específicas adaptadas a la naturaleza de la amenaza.

¿Qué puedo hacer si veo algo sospechoso?

La colaboración ciudadana es fundamental para combatir el terrorismo. Si tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que pudieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia grave, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Recuerde que también tiene a su disposición la aplicación móvil gratuita Alertcops, que le permite enviar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado una alerta geolocalizada de delito o situación de riesgo.

¿Quién decide la activación de un Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA)?

La activación de cada NAA compete al ministro del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, en base a los informes de valoración de la amenaza y otras circunstancias asociadas a la misma que elabora un comité integrado por expertos en la lucha antiterrorista.

¿Cuáles son los criterios de activación de un Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA)?

La activación de cada NAA depende de la valoración de la amenaza y otras circunstancias asociadas a la misma. Por un lado, la amenaza se valorará en función de la intención, la capacidad y la probabilidad de comisión de un atentado terrorista. Por otro, su correlación se valorará en función de la vulnerabilidad de los potenciales objetivos de ataque y su posible impacto o repercusión.

¿Cuándo se crea el Nivel de Alerta Antiterrorista (NAA)?

Los Niveles de Alerta Antiterrorista fueron introducidos en España por primera vez por el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista de 9 de marzo del 2005 como consecuencia de los atentados ocurridos en Madrid del 11 de marzo del 2004. Este primer Plan establecía 3 niveles.

En 2009, la Instrucción 4/2009 de la Secretaría de Estado de Seguridad modificó el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista, introduciendo una escala de 4 niveles, con dos intensidades.

El actual sistema de niveles entró en vigor en mayo del 2015 como consecuencia de la publicación de la Instrucción 3/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se actualizó el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista con el fin de mejorar, por un lado, la protección de los potenciales objetivos de las organizaciones terroristas y reforzar, por otro, las capacidades de investigación y neutralización de la amenaza.