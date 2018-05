Los podólogos se sublevan El Ayuntamiento asegura que la Generalitat les obliga a prestar atención especializada en los cuatro centros de día que gestiona la ciudad El colegio exigirá al Consistorio que deje de ofrecer servicios sin licencia sanitaria ÁLEX SERRANO VALENCIA. Martes, 8 mayo 2018, 00:43

El Colegio de Podólogos de la Comunidad Valenciana (Icopcv) anunció ayer que denunciará al Ayuntamiento de Valencia por ofrecer servicios de podología sin licencias sanitarias en los Centros Especializados de Atención a Personas Mayores (Ceams) y Centros de Día. Se de la circunstancia, sin embargo, de que los primeros dependen de la Generalitat. Únicamente cuatro en Valencia son gestionados por el Consistorio: son los centros integrales de mayores (CIMS).

El Icopcv, que señaló que la denuncia será tramitada en los próximos días, alertó de que la asistencia podológica que se ofrece en estos centros de mayores «no garantiza las condiciones sanitarias oportunas y podrían convertirse en un foco de infecciones, algo potencialmente peligroso en el caso de las personas mayores», según recogen en un comunicado. «Llevamos muchos meses pidiendo a los responsables del Ayuntamiento de Valencia que los servicios fueran regularizados y, sin embargo, no se ha hecho ningún movimiento e incluso nos hemos sentido engañados. Nos aseguraron que algunos de estos centros constaban en el Registro Sanitario o estaban en trámites de hacerlo y a través de la Conselleria de Sanidad supimos que esto no es cierto», apuntó la presidenta de la entidad, Maite García.

La dirigente considera que el Colegio ha decidido actuar «para poder defender adecuadamente los derechos de los pacientes», ya que «no se realizan los cambios pertinentes simplemente por un tema presupuestario» y, resaltó, «eso es muy grave». Según el Icopcv, el objetivo principal de la denuncia es garantizar que los usuarios de los centros de mayores reciban una asistencia podológica que cumpla los criterios de calidad establecidos, entre los que se incluyen «aspectos tan básicos como disponer de aparatología para esterilizar y los medios necesarios, no sólo para cortar uñas o eliminar durezas, sino ofrecer un diagnóstico y un tratamiento adecuado a cada paciente». Desde el Colegio de Podólogos aseguraron que la carencia de unas mínimas condiciones de esterilización del material y de las condiciones higiénicas «puede llevar al desarrollo de focos de infección y la posible transmisión de enfermedades como hepatitis, SIDA u otras enfermedades infecciosas».

Versión municipal

Desde el Consistorio reconocen que cuatro centros ofrecen servicios de podología, pero aseguran que eso es así única y exclusivamente porque la Generalitat así lo exige. «La carta de servicios la hace el Consell, nosotros no podemos hacer nada», aseguran desde la concejalía de Personas Mayores. Las mismas fuentes indican que le han ofrecido al colegio actuaciones para publicitar su labor y la importancia de los podólogos, pero esas ofertas han sido rechazadas, siempre según el Consistorio.

Lo que sí niegan desde el Ayuntamiento es que los Centro de Actividades para Personas Mayores ofrezcan servicios de podología. «Cuando nosotros llegamos en muchos centros se hacía. Pero nos reunimos con el colegio de podólogos y nos dijeron que no estaban de acuerdo y poco a poco hemos ido terminando con estas prácticas», explican. Comentan desde Personas Mayores que el último centro que ofrecía este servicio era el Salvador Allende, en Orriols, pero ya no lo hace. «Lo hemos terminado recientemente», dicen las mismas fuentes, que insisten en que los servicios de los Ceams «dependen de la Generalitat, no de nosotros».