La plaza del Ayuntamiento se corta de nuevo al tráfico

Mañana, los conductores que se dirijan con sus vehículos a la plaza del Ayuntamiento se encontrarán con cortes de tráfico desde las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde. Las actividades de una feria de libros en lengua catalana son el motivo de esta nueva peatonalización parcial, que llega en pleno debate en el gobierno municipal sobre lo que ocurrirá en 2018.

Todo el frente de la sede consistorial, entre las calles Sangre y Periodista Azzati, quedará peatonal, lo mismo que la parte al otro lado de la explanada, desde la calle Lauria hasta las inmediaciones de la calle Barcas. En total forzará el desvío de once líneas de la EMT.

La pasada semana se realizó la tradicional peatonalización de finales de mes, aunque el delegado de Movilidad, Giuseppe Grezzi, dijo recientemente que cada vez llegan más peticiones para que se aumenten las jornadas sin tráfico de vehículos.

Acerca de la decisión que se tomará en abril de 2018, cuando se inicie la reforma de la plaza de la Reina, las posiciones no han cambiado en el seno del gobierno municipal. El citado edil anunció en solitario la peatonalización provisional de la mayor parte de la plaza cuando se corte el acceso desde la calle San Vicente Mártir (el tramo que llega desde Paz), algo en lo que no está de acuerdo el grupo socialista. El concejal de Desarrollo Urbano, Vicent Sarrià, abogó esta semana por abandonar esa idea y promover un proyecto de reurbanización consensuado y no a base de «macetas», como dijo la portavoz de esta formación, Sandra Gómez, al valorar la propuesta.