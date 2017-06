Playas a rebosar

valencia. En unas playas blindadas, decenas de miles de personas (se esperaban unas 100.000) disfrutaron ayer de la Noche de San Juan en la Malvarrosa, el Cabanyal y el litroal del sur bajo la atenta vigilancia de 270 policías locales, de los que 220 se dedicaron a las playas urbanas y 50 a las situadas en el parque natural de la Albufera.

La concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, explicó que este año ha aumentado la presencia policial «porque se espera una asistencia multitudinaria, unas 100.000 personas». La vigilancia fue particularmente insistente en el sur, donde el Consistorio informó a lo largo del día en que no se podía hacer fuego. «Ni hogueras, ni farolillos... nada», destacó la edil.

Y es que se esperaba mucha gente en las playas. Y así fue desde primera hora de la noche. Todavía no eran las 20 horas y por el paseo de la Malvarrosa ya deambulaban numerosos grupos de adolescentes cargados con garrafas de agua de Valencia. Con unos minutos de retraso se descargaron miles de kilos de leña para las hogueras. Abelardo, un joven del Cabanyal, fue el primero de la fila para cargar sus troncos. Él y sus amigos llevan quince años viniendo a celebrar a la playa de su barrio la Noche de San Juan.

Su plan era sencillo: iban a hacer una hoguera, cenar de bocadillos y saltas las olas. «Nosotros no saltamos hogueras», dijo Abelardo: «Eso lo dejamos para los de Alicante». Le preocupaba ver a pocos policías locales en la zona.

Vídeo. Preparativos de la noche de San Juan

Un poco más allá, la siguiente generación hacía lo propio. Acaban de cumplir los dieciocho y es su gran verano. Iban a hacer la hoguera y a saltarla en cuanto el sol se escondiera. Llevaban los bocatas que les habían preparado sus madres y muchas ganas de pasarlo bien. No llevaron móviles ni cartera. «No vale la pena», aseguraba uno de ellos. «Somos del barrio. Vivimos a tres calles de aquí y esta noche se roba mucho. Es mejor no tener que preocuparse por eso», comentaban. La intención este año era tener cuidado con el consumo de alcohol porque alguno no recordaba la Noche de San Juan del año pasado. Un grupo de alumnos de un colegio de la zona preparó varias mesas, altavoces, banderas y globos, y unos cuantos barreños llenos a rebosar de latas de cerveza. «Es una noche para pasarlo bien y queríamos montar una fiesta en condiciones», indicaron a este periódico.

Al grupo se acercaron dos turistas sin camiseta que todavía andaban apurando las últimas horas de sol a remojo. «¿Qué pasa esta noche?», preguntaron en italiano. Debían ser los únicos en toda la costa valenciana que no sabían lo que ocurría. Los estudiantes les explicaron con acompañamiento de mímica en qué consiste la tradición de las hogueras. Uno de los italianos desvió la mirada hacia los barreños que rebosan debajo de las mesas. «¿Son todas para vosotros?», preguntó socarrón. Se marcharon a buscar un supermercado donde conseguir cerveza y leña para encender una hoguera propia.

Sin embargo, no todas las fiestas de la playa eran así de exquisitas. Un grupo de vecinos bien aposentados en sus sillas de playa sacó las tortillas. «Ya verás, ya, aquí no nos falta de nada», aseguró en valenciano el paterfamilias desde detrás de una barba digna de su posición. Los niños jugaban alrededor de las mesas y se tropezaban con las bolsas de la cena, donde no faltaba nada.

A última hora de la tarde los accesos a la playa no presentaron complicaciones, ni siquiera en los controles de la Policía Local. Desde la Marina, había patrullas apostadas en todas las rotondas del paseo, lo que provocó importantes retenciones sobre todo en Doctor Marcos Sopena. Además, el aparcamiento gratuito bajo el Veles e Vents estaba cortado, lo que dificultó el acceso. Los autobuses de la EMT que llegaban a la playa lo hacían repletos, y en la calle paralela al paseo marítimo el tranvía transportaba a miles de personas. Los primeros con servicio al 100% al desconvocarse los paros sindicales.

Al cierre de esta edición, la situación de más afluencia de público poco a poco. Protección Civil montó dos hospitales de campaña, así como la Cruz Roja, para atender a quienes lo necesitaran a lo largo de la noche, sobre todo en lo referente a posibles intoxicaciones etílicas.