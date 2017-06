El PP pide la retirada de una encuesta al mundo fallero encargada por el concejal Pere Fuset Pere Fuset, concejal de Cultura Festiva del Ayuntamiento de Valencia. / Txema Rodríguez Los populares denuncian que la adjudicación «se realizó evitando el procedimiento negociado sin publicidad» REDACCIÓN Viernes, 9 junio 2017, 16:39

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Valencia ha pedido la suspensión inmediata de la realización de una encuesta al mundo fallero encargada por la Concejalía de Cultura Festiva y reclama explicaciones públicas al concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset.

Los populares aseguran que, tras comprobar meses atrás, en el sistema de administración electrónica PIAE, de la creación de un expediente por la concejalía de Cultura Festiva con el epígrafe ‘ESTUDI PERCEPCIÓ SOCIAL PATRIMONIALITZACIÓ DE LA FESTA FALLERA’, presentaron el pasado 12 de mayo a la Comisión de Desarrollo Humano, una batería de preguntas sobre los objetivos y contenido de ‘las 1.100 encuestas, dirigidas a falleros y falleras mayores de 18 años, siguiendo una muestra aleatoria representativa según género, edad y distritos’.

Félix Crespo ha denunciado que “de confirmarse el sentido y naturaleza de las preguntas y contenido de la encuesta dirigida que están llevando a cabo distintas personas responsables de la empresa adjudicataria, el hecho sería de una enorme gravedad”.

El edil popular ha mostrado su enorme preocupación al comprobar, sobre este tema, que “una vez más la ocultación de información desconociendo con que fines es la práctica habitual del concejal Fuset. Hace dos semanas se celebró Pleno y Asamblea de Junta Central Fallera correspondiente al mes de mayo y el presidente ocultó conscientemente a los máximos órganos y miembros representantes una información de crucial interés y afección para el colectivo”.

Según el grupo municipal popular, el contrato y adjudicación fue firmado por Fuset el pasado 19 de abril a la empresa ‘INVESTGROUP. INVESTIGACIÓN DE MERCADOS’ por un importe de 17.550,00 € (21.235,50€ con iva), al límite de los 18.000 € evitando el procedimiento negociado sin publicidad, cuyo objetivo, según consta en la resolución, es el siguiente: ‘es proposa que es realitze un estudi mitjançant enquesta sobre la percepció social que el col.lectiu faller té del procés de patrimonialització de la festa de les falles arran de la seua declaració com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat de la UNESCO per tal de disposar de ferramentes institucionals per a millorar la qualitat de la posada en valor patrimonial dels diversos elements culturals que conformen la festa de les falles’.

Crespo ha señalado que “de ser cierto el contenido y extremos de la encuesta se ha incurrido en un gravísimo atentado contra la intimidad de falleros y falleras, una injerencia y un abuso de poder sin precedentes en el mundo de la fiesta. El Grupo Municipal Popular pedirá las máximas responsabilidades al alcalde Joan Ribó y concejal Fuset”.