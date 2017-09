Pere Fuset rectifica y se muestra dispuesto a dialogar con la Interagrupación de Fallas El concejal de Cultura Festiva envía un whatsapp a Jesús Hernández para buscar un acuerdo LOLA SORIANO Viernes, 29 septiembre 2017, 14:19

El concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, ya ha dado el primer paso. Según ha anunciado en rueda de prensa, ayer mismo llamó vía whatsapp al presidente del la Interagrupación de Fallas, Jesús Hernández, para realizar una invitación al diálogo. Es la consecuencia de una asamblea muy tensa del pasado martes, donde los presidentes tomaron la medida de abandonar el Palau de la Música por los constantes plantes del concejal.

Si bien ayer la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, dejaba entrever que era el edil de Cultura Festiva el que tenía que dar el primer paso para acercar posiciones, hoy mismo Pere Fuset confesaba que ya lo ha hecho efectivo. Eso sí, ha matizado que por tema de agenda no pudo contactar de forma telefónica "pero envié un mensaje de telefonía móvil. Esa invitación al diálogo ya se ha trasladado a la Interagrupación y espero que sea atendida". Y así lo ha confirmado más tarde, tras hablar con Hernández. "Comenzaremos a hablar y él trasladará las ideas a los presidentes de las fallas", ha dicho.

El concejal ha recordado que en el pasado hubo invitaciones al diálogo, como las del alcalde, pero no fueron atendidas y ha añadido que la inmensa mayoría lo que quiere es volver a la situación de normalidad. "Cuando se sepa la decisión de si quieren convocar o no un congreso fallero y los falleros expresen democráticamente sobre cual es su intención, las incógnitas serán despejadas y podremos continuar trabajando", ha dicho.

Sobre la protesta realizada por los presidentes el pasado martes, Fuset ha opinado que tiene el máximo respeto: "Es una manera que tienen de manifestar su deseo de que vuelva a presidir las asambleas, pero creo que las asambleas no necesitan políticos, no quiero que suceda el pretexto de politizar las asambleas. Las asambleas lo que sí necesitan son falleros porque los acuerdos son entre falleros". El edil ha recordado que estos problemas se arreglan "no gritando, sino hablando". Ha añadido que la semana que viene habrá una reunión entre la directiva de la Junta Central Fallera y la Interagrupación.

Festival de pirotecnia del 9 d'Octubre

En otro orden de cosas, Pere Fuset ha presentado el festival de pirotecnia del 9 d' Octubre, que cumple su 38 edición. Tal y como ha apuntado, el castillo de la noche del 8 de octubre pasará de un presupuesto de 24.000 euros + IVA del año pasado a 30.000 euros + IVA. Comenzará a las oo.oo horas y la lanzará Pirotecnia Valenciana. Su gerente, José Manuel Crespo, ha avanzado que se crearán dos grandes Senyeras de colores en el cielo, una al principio y otra a mitad del espectáculo. El castillo durará 20 minutos, se tirarán 1.500 kilos de pólvora y habrá 5.000 órdenes de disparos.

El 9 d'Octubre, tras la subida de la Senyera al Ayuntamiento habrá una mascletá a cargo de CaballeroFX y en la tarde del día 7 de octubre, la Generalitat ha programado un correfoc son Xarxa Teatre en el entorno del Palau de la Generalitat.