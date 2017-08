Pere Fuset gasta 5.800 euros al día en contratos adjudicados sin concurso

El edil utiliza el coche oficial 172 veces sólo en un año

El concejal Crespo mostró su sorpresa ante los datos por el uso del vehículo oficial del concejal Fuset, a los que ha tenido acceso, tras realizar varias preguntas relacionadas en el pleno de junio. «Es, cuanto menos indigno, que quien cargaba contra el empleo de los coches oficiales, cuando estaban en la oposición, de criticar a la alcaldesa Barberá y a los concejales del PP, estén en estos momentos utilizándolos con asiduidad más que excesiva».

Recordó las manifestaciones de Ribó en junio de 2015, donde rehusaba el uso del vehículo oficial: «Quiero estar en contacto con la gente, no necesito ni coches oficial para cada desplazamiento ni escoltas todos los días las 24 horas, no quiero estar aislado en una burbuja». Para el edil «olvidaron muy pronto sus palabras y no sólo eso, se evidencia que está teniendo alumnos muy aventajados que le han cogido gusto al uso del vehículo oficial. Según conocimos en marzo el alcalde utilizó a lo largo de todo 2016 en 127 ocasiones el vehículo oficial. Durante el mismo periodo, Fuset lo usó en 172 ocasiones, 45 veces más». Crespo afirmó que los servicios que se han prestado con las falleras mayores de Valencia, no computan en la relación facilitada como servicios solicitados por el concejal Fuset al Ayuntamiento.