El pedófilo reconoció en una entrevista la atracción sexual que siente hacia los niños

Alfredo T. Q., el pederasta condenado a 78 años de cárcel por agredir sexualmente a tres menores en Sagunto, reconoció la atracción sexual que siente hacia los niños en una entrevista concedida al diario Mediterráneo tras su detención en 2016 en Nules. «Yo soy pedófilo porque cuando tenía 14 años abusaron de mí. Me violaron dos veces en un colegio y el psiquiatra que me llevó en la cárcel me dijo que me venía de ahí», manifestó.

En el año 1997, la Audiencia Provincial de Castellón condenó a Alfredo T. a 78 años de prisión por abusar y agredir sexualmente a tres niños de entre 10 y 14 años de edad. El pederasta contactó con las víctimas porque les dijo que era entrenador de fútbol y aseguraba que quería formar un equipo. El individuo convenció con regalos a los menores para que le acompañaran a una caseta abandonada y otras dos viviendas de Sagunto, donde cometió las agresiones sexuales, concretamente penetraciones anales y felaciones, según los hechos probados por la investigación policial que recoge la sentencia.

En el año 2015 salió de prisión y se trasladó a vivir a la localidad de Nules, donde comenzó otra vez a frecuentar zonas infantiles. Tras las denuncias de varias madres de niños, la Guardia Civil lo detuvo el año pasado por invitar a su casa a un grupo de menores, al parecer, con la intención de mostrarles pornografía y abusar de ellos.

La alarma social y la presión de los vecinos le obligaron a abandonar el pueblo. En febrero de este años, Alfredo T. fue acogido por una oenegé que atiende a los 'sin techo' en las calles de la ciudad de Valencia, y el individuo siguió acercándose a menores e incluso pidió permiso a la asociación solidaria para que un niño viviera con él en Catarroja.