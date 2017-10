El parking de la plaza Ciudad de Brujas de Valencia funcionará antes de 2019 Plaza Ciudad de Brujas de Valencia. / Irena Marsilla El Ayuntamiento desconoce, por el momento, cuántas plazas se dedicarán a rotación y cuántas a vecinos ÁLEX SERRANO Lunes, 23 octubre 2017, 13:41

El aparcamiento de Ciudad de Brujas entrará en funcionamiento a finales de 2018. Así lo han confirmado tanto el alcalde de Valencia, Joan Ribó, como el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. El consistorio desconoce, por el momento, cuántas plazas se dedicarán a rotación y cuántas a vecinos, quién lo gestionará, cómo afectará al tráfico en la avenida del Oeste y Guillem Sorolla y el gálibo superior en la rampa, clave lea conocer qué furgonetas podrán acceder al aparcamiento.

El proyecto costará 4,5 millones de euros con cargo al Plan Confianza. Saldrá a licitación en Fallas de 2018, tras ser aprobada su salida hoy en la Junta de Gobierno. Los plazos que maneja el Consistorio hablan de que funcionará a partir de finales de 2018.

Sin embargo, el anuncio ha despejado pocas dudas. El Ayuntamiento no sabe si habrá que replantearse el tráfico de autobuses públicos por Guillem Sorolla o, siquiera, si se va a mantener el doble sentido en la avenida del Oeste, aunque todo parece indicar que así será.

El proyecto lleva parado décadas y se descarta, por el momento, la unión del aparcamiento con el de Parcent o la construcción de la estación de la T2 de Metrovalencia. Sí sabe el Consistorio que quiere que el parking sea epicentro del reparto en bicis eléctricas por el centro de la ciudad.

"Es chulo, no me digáis que no. Yo estoy muy contento", ha señalado el alcalde, que ha hecho hincapié en el esfuerzo del Consistorio por poner en marcha una infraestructura que se considera clave para la movilidad de Ciutat Vella y que ha sido tan pedido por los comerciantes del mercado como criticado por vecinos de la zona por cuanto va a suponer de polo de atracción del tráfico rodado al centro de la ciudad.