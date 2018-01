Pacto para reducir la publicidad de apartamentos no reglados

Otra de las cuestiones que preocupa al Ayuntamiento de Valencia es la proliferación de alojamientos turísticos no reglados, un tipo de oferta sin regularizar que ha alcanzado su máximo exponente gracias a grandes plataformas de internet donde los propietarios de esos inmuebles pueden publicitarlos a nivel global. Además, al estar al margen de la legislación turística, no siempre cumplen con los requisitos de accesibilidad, seguridad o higiene que se exigen a la oferta legal; mientras que también han generado quejas de los vecinos.

Al respecto, la concejal de Turismo, Sandra Gómez, resaltó ayer que el Consistorio se ha marcado como una prioridad trabajar, precisamente, con estos portales de internet que actúan como intermediarios entre los propietarios de inmuebles y los turistas. «Queremos intentar llegar a acuerdos con ellos para la regulación y, por ejemplo, limitar el número de días en que se puede publicar una vivienda de la oferta no reglada», resumió Gómez.

En esta línea, descartó que Valencia sufra una problemática similar a la de Madrid o Barcelona, que han tenido que limitar la concesión de licencias para este tipo de alojamientos. «A nivel municipal, apenas contamos con solicitudes, por lo que el problema no son las licencias, sino las plataformas y la oferta no reglada», añadió. A nivel de los apartamentos legales, la edil apuntó que Valencia «está muy alejada de los ratios de Madrid, Barcelona, San Sebastián o Málaga», pero el alojamiento no reglado «es un fenómeno que queremos controlar», de ahí que su interés se centre en tratar de llegar a acuerdos con las plataformas digitales.