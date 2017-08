Los pacientes de La Fe plantan cara a la leucemia El doctor Miguel A. Sanz. / lp Los resultados del estudio han sido publicados en la revista científica 'The New England Journal of Medicine' de EE UU Dos nuevos fármacos mejoran la lucha contra la enfermedad I. SILVESTRE Martes, 8 agosto 2017, 00:55

valencia. La leucemia se piensa como una enfermedad feroz. La investigación del Cáncer, sin embargo, ha permitido desarrollar mecanismos para ponerle freno. El último descubrimiento procede del Hospital La Fe. Los pacientes de este hospital valenciano han participado en dos ensayos clínicos internacionales con dos clases de fármacos que han demostrado aumentar la eficacia del tratamiento en enfermos de leucemia.

Este estudio, probado en pacientes de leucemia mieloide aguda y leucemia linfocítica aguda, se ha llevado a acabo con la financiación del National Cancer Institute de los Estados Unidos y Novartis Europa. Además, los resultados han sido publicados en la revista científica 'The New England Journal of Medicine'.

El nombre de los fármacos puede ser complicado de recordar, pero su potencial obliga a no pasar por alto estos dos nombres: Blinatumomab y Midostaurin. El Midostaurin es el primer fármaco autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos Norteamericana (FDA), en los últimos treinta años, para tratar la leucemia linfocítica aguda. Este inhibidor del gen FLT3 ha sido utilizado con éxito en un tercio de los pacientes, de entre 18 y 60 años de edad.

Comparados estos resultados con los de la quimioterapia tradicional, Miguel Ángel Sanz, jefe del Servicio de Hematología de La Fe y uno de los autores de la investigación, señala que el medicamento aporta «una importante ventaja terapéutica».

Según las conclusiones del estudio, este medicamento permitió disminuir el riesgo de muerte en un 23% en comparación con el placebo. Sanz también informa de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) está en vías de autorizar el Midostaurin.