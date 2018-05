Okuda también ocupa los autobuses de Valencia Consorci Museus CV Los vehículos de la EMT con dibujos del artistas urbano recorrerán la ciudad hasta mayo LAS PROVINCIAS Miércoles, 2 mayo 2018, 17:10

Okuda no deja las calles de Valencia. Esta vez, las figuras geométricas y coloridas que se popularizaron en la Falla Municipal 2018, se pasean por la ciudad a bordo de los autobuses urbanos de la EMT. Y lo seguirán haciendo durante todo el mes de mayo, según publican en el perfil oficial del Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana.

Con el hashtag #artenmoviment el Consorcio de Museos ha publicado las primeras imágenes de los vehículos de la EMT ilustrados con las obras de Okuda San Miguel. Una muestra itinerante que promociona la exposición del l artista urbano, ' The multicolored equilibrium between animals and humans' en el Centro del Carmen.