Ocho entidades del Cabanyal salen a la calle para protestar por la degradación del barrio Una calle del Cabanyal, en una imagen reciente. / irene marsilla Las asociaciones coinciden en apoyar las obras de reurbanización pero piden al Consistorio un plan de intervención por la recuperación social PACO MORENO Viernes, 16 junio 2017, 01:13

valencia. En octubre de 2016 se constituyó la plataforma Units pel Cabanyal con el propósito de conseguir una voz cohesionada de ocho de las asociaciones más representativas de esta parte del Marítimo. El próximo miércoles han convocado la primera concentración de protesta (20.00 horas, avenida Mediterráneo) para reclamar al Ayuntamiento medidas urgentes que ayuden a la recuperación social de la zona.

Todos se mostraron de acuerdo, según indicaron ocho representantes de las entidades a LAS PROVINCIAS, en apoyar el gobierno municipal en las obras de reurbanización que se realizan desde hace semanas, así como en los proyectos anunciados estos dos años de mandato.

Pero el problema es, según indica la convocatoria, la falta de un «plan de intervención urgente que garantice la recuperación social, económica y patrimonial». De ahí esta reivindicación, donde se destacan problemas como las chatarrerías ilegales ubicadas en plantas bajas en la zona más degradada, así como la falta de aparcamientos.

Lo más preocupante para estas asociaciones es la falta de empuje para «garantizar el cumplimiento de las leyes y las ordenanzas», además de los problemas de convivencia por las ocupaciones ilegales de viviendas, actividades ilegales, ruidos nocturnos y la lacra del tráfico de drogas al menudeo.

A la hora de asistir a la concentración la excepción será la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. El presidente, Paco Carles, comentó el acuerdo de esta entidad a no acudir a manifestaciones públicas como tal, aunque estimó que irán «algunas cofradías a título particular».

Carles destacó a continuación que «como vecino estoy de acuerdo, quiero que el barrio sea lo que era antes». Nacido en la llamada zona cero (la más degradada por la abundancia de solares y viviendas abandonadas), dijo que «no puedo digerir que mis nietos no puedan jugar allí». Estas calles se encuentran al norte de la avenida Mediterráneo, alrededor de la calle San Pedro, y es donde se concentran buena parte de las propiedades municipales.

Uno de los portavoces de Salvem el Cabanyal, Faustino Villora, señaló respecto a la gestión del Ayuntamiento que «ha habido declaraciones y podríamos decir que informan a los vecinos. En la zona cero hay un poco más de tranquilidad pero no quiere decir que el problema esté solucionado, porque esto mismo ya ha sucedido otras veces», en referencia a otras críticas vecinales.

Paco Dolz, presidente del mercado del Cabanyal, comentó que «estamos en pleno barrio y nos afecta bastante. Llevo 27 años en el mercado y he visto la degradación. Procuro no pronunciarme en política, pero resultados estamos viendo pocos. Mis clientes me dicen que están cambiando aceras que estaban bien y no se gastan ese dinero en la zona cero, que está mucho peor».

El gobierno municipal «ha arreglado el aire acondicionado y las goteras. Nos hacen caso pero el tema es la zona cero», para comentar que si siguen así las cosas, algunos vendedores «lo ven negro para seguir».

El presidente de la asociación de comerciantes, Paco Ortega, destacó que se «intenta normalizar la vida del barrio. La idea es unirnos para intentar que en los aspectos más retrasados, la parte social, que se posicione ya el Ayuntamiento». Señaló que las obras van bien pero «falta un empujón para normalizar».

Pepa Dasí, de la asociación vecinal, indicó que las obras «van bien, pero la situación real del barrio está inamovible. Hemos de unirnos en puntos concretos como el derecho al descanso y la convivencia, que acabe lo de la droga y los ruidos».

Paco Llorca, de la Sociedad Ateneo Musical del Puerto, dijo que desde el Consistorio «deben hacerse cumplir las ordenanzas y si hay personas que no cumplen, que pongan remedio». Pepe Pastor, presidente de la Agrupación Fallas del Marítimo, comentó que «a nadie se le escapa lo que hay por aquí. Todos dicen que es el barrio con más futuro de Valencia y las asociaciones más representativas tenemos que hacer lo posible para parar la degradación».

Domingo Carles, presidente de la Sociedad Poblados Marítimos, comentó que la situación de la entidad es preocupante. «Estamos en la zona cero, en Escalante, 201. Estamos perdiendo estudiantes y eso es lo que nutre a la banda», además de destacar los problemas de convivencia que padecen los jóvenes.