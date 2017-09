Los nuevos carriles bici se retrasan un año y medio

valencia. La concejalía de Movilidad Sostenible ha tardado un año y medio en licitar los nuevos carriles bici aprobados en 2016. Así lo denunció ayer el concejal del grupo municipal popular Alberto Mendoza, que criticó la «lentitud exasperante» con la que la concejalía que dirige Giuseppe Grezzi «está gestionando la ejecución de los carriles bici. Es vergonzoso».

El edil indicó que Grezzi «aún no ha iniciado el proceso de contratación de las obras de los carriles bici aprobados en 2016, que no darán comienzo antes de la próxima primavera por lo que difícilmente estarán acabados antes de 2019 a la vista de las últimas actuaciones». Mendoza señaló también que llama la atención que la mayoría de estos proyectos no fueron solicitados por los vecinos, «sino a propuesta del Ayuntamiento, obteniendo alguno de ellos apenas 13 votos, como es el caso del de la Avenida Constitución».

El edil popular recordó que su grupo «ya denunció los falsos procesos participativos del presente año donde proyectos de carril bici fueron encargados antes de que los vecinos los votaran, tales como el carril bici en la calle Serrería, entre otros». Los nuevos carriles costarán más de 1,5 millones de euros.