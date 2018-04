Dos nuevos accidentes colapsan la avenida del Cid en plena hora punta Los pasos de peatones han provocado decenas de siniestros desde el desmontaje de las pasarelas, en su amplia mayoría alcances ÁLEX SERRANO VALENCIA. Jueves, 19 abril 2018, 01:20

Dos nuevos alcances volvieron a colapsar ayer la avenida del Cid, una vía de acceso a Valencia que registra constantes atascos desde el desmontaje de las pasarelas peatonales durante los meses de enero y febrero de este año. Aunque los dos siniestros no fueron graves, lo cierto es que elevan el conteo de sucesos en una avenida que hasta la creación de los nuevos pasos para peatones registraba un número de accidentes mucho menos elevado.

Los dos alcances de ayer no fueron graves pero atascaron la avenida durante casi una hora en plena hora punta. Eso demuestra la fragilidad de la fluidez del tráfico en la avenida del Cid: dos accidentes en los que se vieron implicados dos vehículos en cada uno complicaron la salida de la ciudad entre las 8.50 y las 10 horas, según fuentes del Centro de Gestión del Tráfico del Ayuntamiento de Valencia. El primero se dio a la altura del último semáforo sentido salida, ya en término municipal de Mislata. No hubo heridos. El segundo ocurrió en el mismo punto, a la altura del número 178 de la avenida. Fue un choque entre un autobús de la EMT y un turismo. Los bomberos acudieron para limpiar la calzada y la Policía Local baraja la opción de que este segundo siniestro se produjera por el llamado efecto mirón, que se produce cuando hay un accidente en la carretera y los conductores se despistan observando el siniestro, lo que puede a su vez provocar más colisiones. El pasado jueves hubo otro accidente en la avenida del Cid que la Policía Local calificó de colisión leve entre un turismo y una motocicleta. En este caso resultó herido un hombre de 60 años que se resintió de un hombro y hubo de ser trasladado al Hospital de Manises, aunque fuentes policiales insistieron en que el accidente no revestía mayor gravedad. Este suceso provocó también importantes retenciones en sentido salida, a la altura de Mislata pero a la salida del túnel.

Y es que precisamente la rampa del paso subterráneo que permite salvar la avenida Tres Cruces es uno de los puntos más conflictivos. A la salida del mismo tanto en sentido entrada como en sentido A-3, se han colocado sendos semáforos como parte de las medidas de pacificación del tráfico llevadas a cabo por la concejalía de Movilidad Sostenible después de que la de Urbanismo, dirigida por el PSPV, decidiera desmantelar las pasarelas peatonales, instaladas hace casi medio siglo. Estos nuevos pasos de cebra obligan a los conductores a frenar, lo que puede provocar accidentes porque sobre todo en sentido A-3 los conductores aceleran más de la cuenta y han de frenar cuando se encuentran con un semáforo nuevo. Además, el último de ellos, ya muy cerca de la A-3, donde ayer se produjeron los dos accidentes, fuerza a frenazos repentinos que ya han provocado decenas de accidentes, entre ellos una colisión múltiple el mismo día en que se pusieron en marcha los nuevos pasos de peatones.

Las entradas por la V-21, la V-30 y la Pista de Silla también sufren atascos en varios momentos del día

Fue ayer un día muy complicado para la circulación en la ciudad. Por la tarde, la avenida del Cid en sentido entrada volvió a registrar importantes retenciones, así como el acceso desde la CV-35 en la avenida Cortes Valencianas. Por si estos problemas fueran pocos, un accidente en la esquina de Giorgeta con Mora de Rubielos causó importantísimas retenciones en Pérez Galdós, el paso sobre las vías de la Estación del Norte, Peris y Valero, Tres Forques y Archiduque Carlos durante buena parte de la tarde. El siniestro lo provocó un conductor perdió el control del vehículo por causas que ayer se investigaban y colisionó contra motocicletas estacionadas. El choque afectó también a una farola.

Dos accidentes más colapsaron ayer en dos momentos distintos del día la V-30 a la altura de Paterna y la V-21 en Port Saplaya. El segundo de estos accidentes fue el más grave. En él se vieron implicados varios vehículos y se produjeron importantes retenciones de más de 6 kilómetros entre el punto kilométrico 10 y 16 en sentido entrada a Valencia hasta prácticamente el mediodía, según la DGT. En la Pista de Silla, la DGT informó de una importante congestión por circulación irregular en la V-31 a la altura de Silla.