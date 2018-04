Un nuevo atropello en la avenida del Oeste de Valencia reaviva las críticas vecinales Un autobús y un coche se cruzan en un paso de peatones de la avenida del Oeste. / J. J. Monzó Una mujer resulta herida al ser embestida por un vehículo y acaba en el Hospital Clínico Á. S. Valencia Miércoles, 11 abril 2018, 19:48

Un nuevo atropello en la avenida del Oeste reaviva las críticas vecinales sobre una vía que los residentes ya llaman «avenida de los atropellos». La Coordinadora d'Entitats de Ciutat Vella protestó por este nuevo siniestro, que si bien no es tan grave como otros sucedidos en la avenida (llegó incluso a fallecer un hombre), vuelve a poner sobre la mesa una problemática espoleada por la instauración del doble sentido, primero desde Garrigues, y luego en toda la avenida para poder llegar al Mercado Central.

El accidente de esta semana ocurrió el martes por la mañana, según fuentes de la Policía Local. Ocurrió a la altura del número 36 de la avenida del Oeste, pero las mismas fuentes no supieron confirmar si el accidente estuvo provocado por el doble sentido de la avenida, aunque los vecinos creen que sí. Aunque la mujer no resultó herida de gravedad, sí tuvo que ser trasladada al Hospital Clínico.

El siniestro volvió a enfadar a los vecinos de la avenida, aunque lo justo es decir que algunos no han cesado de avisar al Ayuntamiento de que el doble sentido puede provocar muchos accidentes. También es cierto que después de la implantación del doble sentido desde la plaza de San Agustín los siniestros se han reducido, como argumentaba el Consistorio.

La portavoz de la coordinadora, Trini Piquer, insistió ayer en que los vecinos están en contra de las dos direcciones en la avenida. «Hemos hablado con todo el mundo en el Ayuntamiento proponiendo soluciones», denunció Piquer, que dijo que están preparando una nueva reunión para pedir un encuentro con el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi. «A nosotros nos habían dicho que era provisional. No se puede decir una cosa para después hacer otra porque nosotros en su momento consentimos por las obras de San Vicente. No te puedes negar a una realidad», lamentó Piquer. «Van a estropear todo el entorno. También nos hemos negado al proyecto de la plaza de Ciudad de Brujas porque ahí no hay ningún jardín», recordó la portavoz vecinal.

El último accidente de gravedad se vivió hace ahora un año. La avenida fue escenario de un siniestro de tráfico. En esta ocasión, un autobús de la línea 7 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y un coche colisionaron uno de los cruces de la calle, donde existe una señal de 'STOP' que, según fuentes presenciales, se habría saltado el coche. El siniestro, ocurrido sobre las 17.00 horas, no provocó heridos aunque sí daños materiales.

Cabe recordar que a finales del pasado mes de enero de 2017 y después de que se supiera que Grezzi impuso el doble sentido sin un informe de la Policía Local de Valencia, la concejalía de Movilidad Sostenible redobló la seguridad en la avenida. Lo hizo tras estudiar el estado de la entonces llamada Barón de Cárcer y colocó tanto mensajes en los pasos de peatones como luces led en nuevos pivotes que separaron ambos sentidos y nuevos semáforos. La intención era que nadie que cruzara dejara de saber que la avenida era de doble sentido sólo para autobuses desde Garrigues. Ahora, sigue siendo de doble sentido desde la misma plaza de San Agustín, lo que ha aumentado el tráfico que aguanta una vía ya de por sí muy congestionada.