Música, náutica de alta competición y bandas en La Marina de València durante todo el fin de semana

Se instalarán escenarios junto al mar para disfrutar de una amplia diversidad de conciertos y estilos musicales

Valencia Viernes, 13 octubre 2017

El festival Música Urbana València (MUV), la regata de la clase Melges 40 y el concierto en la pérgola de la Societat Musical Unió de Pescadors se dan cita este fin de semana en La Marina de Valencia, según ha informado el Consorcio Valencia 2007 en un comunicado.

Así, el Circuito Música Urbana València celebra su tercera edición este año en el Tinglado 2 en el que ofrecerá la música en directo a todo tipo de públicos. El MUV tiene previsto instalar escenarios junto al mar para disfrutar de una amplia diversidad de conciertos y estilos musicales. También, actividades paralelas para todos los públicos y edades.

La primera jornada será este sábado con una programación ininterrumpida desde la 11 de la mañana hasta 1 de la madrugada. La Fantástica Banda, Candeleros.Indian Hawk, Le Grand Miércoles, The Limboos, Quentins, Mediterranean Roots, DePedro o Aurora & the Betrayers, se darán cita en el tinglado con sus propuestas de rock, reggae, mestizaje, surf y soul.

El domingo se destina especialmente al público familiar. KIDS MUV! incluye la actuación de CIA.The Troupers que combina circo, humor y teatro. El certamen realizará un homenaje a Chuck Berry con la presencia de músicos de bandas valencianas, entre ellas The Saltitos, Badlands, La Hora del Té, Johnny B Zero, Pablo Casal group, VineWaltz, The Kojaks o Dual.

Náutica

La náutica también es protagonista en La Marina de Valencia. La clase Melges 40 Grand Prix ha elegido la dársena pública como sede de su segunda prueba. Los Melges 40 son barcos tecnológicamente «muy avanzados y visualmente espectaculares». En la prueba, que finaliza mañana sábado a mediodía, compiten un total de 4 equipos con armadores de nacionalidades como Japón, Rusia, Italia o Suecia, según han destacado las mismas fuentes.

El domingo, dentro del Cicle de Tardor Concerts a la Pérgola, la Societat Musical i Unió de Pescadors llevará la música a todos los públicos, a partir de las 12.00 horas.